Výběr z médií: dražší léky, ovocnářům chybí brigádníci a ústup covidu prospěl mumiím v Brně

Mf Dnes

Zdražování dopadá i na léky, informuje MF Dnes. Za volně prodejná léčiva si lidi připlácejí v meziročním srovnání průměrně o desetinu. Některé léky podražily i o pětinu.

Deník N

Uprchlí zdravotníci pomáhají v Česku s péčí o Ukrajince. Sami ale bez aprobace pracovat nemohou Číst článek

Výdaje na zdravotnickou péči pro ukrajinské uprchlíky by mohly vyjít levněji než u Čechů. Odhaduje to Všeobecná zdravotní pojišťovna. A informuje o tom páteční Deník N. Podle propočtů pojišťovny by výdaje na průměrného pojištěnce z řad ukrajinských uprchlíků mohly být konkrétně o zhruba 16 tisíc nižší než u českých pojištěnců.

Všeobecná zdravotní pojišťovna totiž vydá za českého pojištěnce průměrně 42 500 korun ročně. Toto číslo ale zvyšují senioři a chronicky nemocní. A protože z Ukrajiny do Česka zatím přichází především mladší ročníky, pojišťovna podle mluvčí Viktorie Plívové předpokládá, že za jednoho ukrajinského uprchlíka vydá v průměru přes 26 tisíc korun.

Hospodářské noviny

Rostoucí ceny energií, nejistota způsobená ruskou agresí na Ukrajině, ale i atraktivní dotace – to vše podle Hospodářských novin přispívá ke zvyšování zájmu domácností o bateriová úložiště elektřiny. Kupují je hlavně domácnosti, které si pomocí fotovoltaických panelů vyrábí vlastní elektřinu. Díky zařízením o velikosti domácí lednice ji pak můžou uložit a využívat i v době, kdy slunce nesvítí.

Deník

Ovocnářům chybí brigádníci pro sklizeň. Všímá si toho Deník. Třeba Petr Nouza z rodinného ovocnářství v Dolní Pěně na Jindřichohradecku našel i po podání inzerátu s nabídkou 1500 korun za den jen asi polovinu z potřebného počtu brigádníků pro sběr jahod.

Právo

Ústup covidu prospívá i mumiím. Na to nás upozorňuje páteční vydání deníku Právo. Řeč je o 42 mumiích v brněnské kapucínské hrobce. Po návratu turistů je totiž v hrobce větší průvan a ten vytváří ideální klima pro ostatky mnichů.