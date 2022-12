Výběr z médií: rychlotituly na Mendelově univerzitě, odchod mladých lékařů i polygony pro policejní řidiče

O čem píše úterní tisk? Tématem Hospodářských novin a Deníku N jsou rychlotituly na brněnské Mendelově univerzitě. K mnohým pochybením mělo podle deníků dojít v době, kdy školu vedla kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová. V Komárovicích vzniká podle E15 první ze dvou ojedinělých polygonů, kde budou policejní řidiči nacvičovat nebezpečné situace. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:50 20. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Více než čtvrtina lékařů odchází po škole za prací do zahraničí. Téma regionálního Deníku (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hospodářské noviny + Deník N

Mendelova univerzita porušovala v doktorském studiu zákon. Mnohá pochybení se přitom stala v době, kdy školu vedla kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová. Tvrdí to Hospodářské noviny a Deník N, které mají předběžně k dispozici závěry kontroly Národního akreditačního úřadu. Škola se zatím ke kontrole nevyjádřila. Bývalá rektorka Nerudová závěry šetření vnímá jako součást předvolebního boje.

E15

Policejní řidiči budou nacvičovat nebezpečné situace ve dvou nových střediscích za stovky milionů korun, píše deník E15. Oba takzvané polygony vznikají na Vysočině. První z nich má být hotový už příští rok.

Deník

Více než čtvrtina lékařů odchází po škole za prací do zahraničí. A není to jen kvůli vyšším výdělkům, všímá si regionální Deník. Čerstvé absolventy lékařských škol motivují i větší zkušenosti lékařů v zahraničí. Praktická výuka na českých univerzitách je totiž podle nich slabá.

Mf Dnes

Vánoce jsou letos pro některé samoživitele luxus. Našetřeno na vánoční dárky má jen každý pátý z nich. Upozorňuje na to Mf Dnes, která vychází z průzkumu Klubu svobodných matek. Nejvíc rodiče šetří právě na dárcích, štědrovečerní večeři nebo cukroví a výzdobě.

Právo

Piloti z Líní u Plzně by mohli dostat lepší zázemí, a to konkrétně na letišti v Rokycanech. Informuje o tom deník Právo. Podmínkou je, že by v Líních vznikla nová továrna na baterie do elektromobilů od Volkswagenu. Podle pilotů, kteří chtějí letiště u Plzně zachovat, je ale přesun veškeré jejich techniky nereálný.