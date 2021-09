Výběr z médií: tržby lékáren během pandemie, popularita dohod o vině a trestu nebo oživení remosky

Lékárny jako vítězové pandemie. O nebývalých tržbách lékáren v době koronaviru informují Hospodářské noviny. Růstu popularity takzvaných dohod o vině a trestu si zase všímají Lidové noviny. E15 poukazuje na změnu majitele českého výrobce vojenských letadel Aero Vodochody. A deník Právo píše o úspěchu české legendární firmy na výrobu remosek. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:37 10. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékárna (ilustrační snímek) | Zdroj: Profimedia

Hospodářské noviny

Lékárny vyšly z pandemie jako vítězové. I přes počáteční problémy hlásí nebývalé tržby. To je titulek Hospodářských novin. Lékárny totiž i v době přísných karanténních opatření nemuseli zavírat. A i když do nich chodilo během koronakrize méně lidí, výpadek v tržbách nahradil online prodej. Většina společností si tak v meziročním srovnání polepšila. Některé z nich díky tomu své sítě rozšířily, někdy i do zahraničí.

Pandemie také ovlivnila chování zákazníků. Ti na začátku pandemie kupovali nejčastěji prášky s paracetamolem, který je součástí přípravků proti bolesti. Potom stoupal zájem o roušky a respirátory, lidé zároveň sháněli přípravky na podporu imunity, popisuje pro Hospodářské noviny manažerka Benu lékáren Petra Hilburgerová.

Lidové noviny

Výrazně přibývá takzvaných dohod o vině a trestu. Všímají se toho Lidové noviny. Domluvit ji může státní zástupce s obžalovaným, který tím uzná vinu. Vyhne se tak soudnímu líčení a může třeba získat i mírnější trest. Jenom za letošek se lavici obžalovaných vyhnuli lidé z 294 případů, tedy více než za celý minulý rok. Oproti roku 2015 to je potom skoro trojnásobek.

České právo sice zná dohodu o vině a trestu už od roku 2012, experti se podle Lidových novin nicméně shodují na tom, že růst umožnila novela trestního řádu z loňské října. Ze statistik vyplývá, že mezi nejčastější těžké případy, které skončily dohodou, patří nedovolená výroba omamných a psychotropních látek. Těch bylo 44. Na druhém místě jsou potom loupeže.

E15

Český výrobce vojenských letadel Aero Vodochody získá nového majitele. Podle informací deníku E15 se jím stane maďarská firma HSC Aerojet, která bude mít ve společnosti 80procentní podíl. Zbylá pětina firmy připadne tuzemskému Omnipolu. Češi přitom měli mít ve společnosti původně téměř poloviční poměr. Obchod by měli jednatelé stvrdit za dva týdny. Společnost do teď patřila skupině Penta.

Zdroje Deníku E15 naznačily, že za změnou stojí peníze. Maďaři mají údajně takové finance, které firma potřebuje pro svůj rozvoj. Budoucí většinový majitel totiž získal úvěr od maďarské rozvojové banky, za který bude ručit tamější vláda.

Právo

Legendární česká remoska je stále populární, a to nejen v Česku. Stejnojmenná firma se dokonce kvůli navýšení výroby a novým produktům rozšíří. Nový závod vznikne k průmyslové zóně v Kopřivnici. Zkušební provoz by měl potom začít v roce 2022. Píše o tom deník Právo.