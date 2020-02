Výběr z médií: zvýšený přístup do záznamu léků, zájem o české hotely a dražší odvoz popelnic

Deník N

Už za tři měsíce získají doktoři i lékárníci přístup ke všem údajům o lécích, které bereme. Má to zamezit škodlivým kombinacím léčiv, kritici se ale bojí zneužití citlivých dat. Ze záznamu léků se totiž dá vyčíst třeba i to, že je člověk HIV pozitivní nebo trpí duševní nemocí. Upozorňuje na to Deník N.

Pacienti navíc většinou neví o tom, že jejich lékový záznam bude od června sdílený, jak píše Deník N. Pokud tedy člověk nechce, aby si lékaři a lékárníci prohlíželi historii jeho receptů, musí se aktivně ze systému odhlásit. Pacienti musí vyplnit formulář a poslat ho datovou schránkou nebo poštou, v tom případě je nutné podpis ještě nechat úředně ověřit. Od začátku ledna to podle Deníku N udělalo necelých 800 lidí.

Mf Dnes

Odvoz popelnic citelně podraží, píše Mladá fronta Dnes. České domácnosti totiž produkují stále víc odpadků. Každý Čech v domácnosti ročně vyhodí v průměru přes 500 kilogramů odpadků. Číslo navíc každý rok stoupá.

V roce 2018 Češi vyprodukovali dohromady víc než 5 a půl milionu tun odpadků. To je o desetinu víc než v roce 2009. Právě to vede k zvyšování poplatků za odvoz odpadu. Mladá fronta oslovila padesát měst napříč republikou. Zhruba dvacet jich potvrdilo, že ke zvýšení poplatku od letošního ledna přistoupilo.

E15

Cigarety zůstanou pro okolí toxické i potom, co je kuřák típne. Deník E15 to cituje ze studie amerických vědců z Národního institutu standardů a technologie. Ti zjistili, že 24 hodin od uhašení nedopalek dál uvolňuje do vzduchu škodlivé látky.

Výzkum amerických chemiků by podle deníku E15 mohl mít dopad taky na způsob, jakým s nedopalky nakládáme, ať už ve veřejných prostorách, nebo třeba taky v popelnících automobilů. Škodlivost dopadů kouření bývá totiž zužovaná na klasické pasivní kouření, nebo na chemikálie z kouře. Na nedopalky se doteď nikdo nezaměřil.

Deník

Kvůli nelegální práci stát přitvrdí proti agenturám. Tématu se věnuje regionální Deník. Pracovní agentury se budou nově muset pojistit pro případ, že nebudou moct z finančních důvodů vyplácet odměny z dohod o pracovní činnosti. Zpřísní se i požadavky na jejich majitele.

Některé pracovní agentury totiž podle regionálního Deníku přicházejí se stále novými způsoby jak obejít zákon. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto hodlá podmínky zpřísnit. Provozovatelé nebo vedoucí pracovních agentur budou nově muset být bezúhonní a nemít v historii pokutu za umožnění nelegální práce.

Hospodářské noviny

Zájem investorů o pražské hotely raketově roste. Stojí za tím mimo jiné větší cestovní ruch, ale taky ochota majitelů hotely prodávat. Zatímco v roce 2019 investoři do nákupu dali okolo 4 a půl miliardy korun, loni to bylo už 13 a půl miliardy. Informují o tom Hospodářské noviny.

Zájem investorů o české hotely je spojený s rostoucím cestovním ruchem. Ten v loňském roce dosáhl rekordních čísel. Česká města a obce navštívilo 22 milionů lidí. Z toho bylo 11 milionu cizinců. V Praze je obsazenost hotelů pátá nejvyšší v Evropě a ceny pokojů stále rostou, připomínají Hospodářské noviny. Zvýšený zájem investorů souvisí i s klesající rizikovostí z posledních let, kdy vznikal velký počet hotelů.