Výběr z médií: chybějící léky pro děti v nemocnicích, hůře dostupné bydlení pro rodiny a praktické dárky

V českém tisku se ve středu dočtete, že základní léky pro děti chybí i v nemocnicích. Informuje o tom Deník N. Vlastní bydlení je pro rodinu podle Mf Dnes nejhůř dostupné za posledních dvacet let. A lidé si pod stromeček nadělí praktické dárky, píšou Hospodářské noviny. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:41 21. prosince 2022

E15

České firmy teď mají nejvíc úvěrů v eurech v historii. Informuje o tom deník E15. Půjčky v korunách se totiž v současnosti podnikům nevyplatí, protože jsou mnohem dražší. V říjnu se podle deníku podíl úvěrů v cizích měnách přiblížil polovině ze všech půjček.

Deník N

Základní léky pro děti chybí i v nemocnicích. Upozorňuje na to Deník N. Dětská oddělení jsou teď ale zaplněná malými pacienty s respiračními nemocněními. Lékaři přitom řeší nedostatek prakticky u všech sirupů na snižování horečky a proti bolesti. Podle výrobců může za nedostatek přípravků extrémní poptávka.

Mf Dnes

Vlastní bydlení je v Česku pro běžnou rodinu nejhůř dostupné za posledních dvacet let. To je téma Mf Dnes. Náklady na byt teď domácnostem seberou přes dvě třetiny měsíčního příjmu. Před deseti lety to přitom byla polovina.

Hospodářské noviny

Lidé se začínají zbavovat svých aut, aby získali hotovost. Všímají si toho Hospodářské noviny. Nabídek k výkupu vozů podle deníku meziročně přibývá o desítky procent. Trendem také je, že si lidé častěji kupují menší, levnější a úspornější vozy.

Právo

Domácnosti si pod stromeček nadělí praktické dárky. Letos před Vánoci podle prodejců roste hlavně zájem o energeticky úsporné spotřebiče. Píše to středeční Právo. Vzrostly i celkové objemy prodeje elektroniky.