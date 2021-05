Výběr z médií: nespotřebované léky proti covidu, prach s azbestem i špatná úroda zeleniny

V českém tisku se v pátek dočtete, že nemocnice řeší, co s nespotřebovanými léky proti covidu-19. Nakoupily je sice na pokyn vlády, ale za vlastní peníze. A pokud je teď nevyužijí, neproplatí jim je pojišťovny, píší Hospodářské noviny. Kvůli rekonstrukci hotelu InterContinental v centru Prahy se podle Práva do ovzduší nejspíš šíří prach s nebezpečným azbestem. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:11 28. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nemocnice řeší, co s nespotřebovanými léky proti covidu-19. Nakoupily je sice na pokyn vlády, ale za vlastní peníze. A pokud je teď nevyužijí, neproplatí jim je pojišťovny, píší Hospodářské noviny (ilustrační foto) | Foto: Ulrich Perrey | Zdroj: Reuters

Čeští investoři objevili novou zemi - stále častěji si totiž kupují nemovitosti u moře v Albánii. Všímá si toho páteční deník E15. V této zemi na jihu balkánského poloostrova totiž v poslední době zlepšuje infrastruktura pro turisty. Ceny nemovitostí tam ale zároveň zůstávají nízké. Byt v Albánii aktuálně vyjde přibližně stejně draho jako chata v Česku.

Nemocnice řeší, co s nespotřebovanými léky proti covidu-19. Nakoupily je sice na pokyn vlády, ale za vlastní peníze. A pokud je teď nevyužijí, neproplatí jim je pojišťovny. Upozornily na to páteční Hospodářské noviny. Stát už ale s nemocnicemi o řešení problému jedná. Například brněnská Fakultní nemocnice na jaře nakoupila šest tisíc dávek experimentálního léku regeneron. Zájem o něj je ale teď malý. Skoro pět tisíc dávek proto zůstává ve skladu. A podobné zkušenosti mají nemocnice z celé země.

Kvůli nízkým teplotám hrozí špatná úroda některých druhů zeleniny. Upozorňuje na to páteční regionální Deník. Horší sklizeň zelináři očekávají třeba u salátu. A problémy řeší taky pěstitelé švestek nebo višní, které kvůli vlhkému počasí častěji napadají různé plísně. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se letos na jaře teploty pohybují až dva stupně pod dlouhodobým průměrem.

Kvůli rekonstrukci hotelu InterContinental v centru Prahy se do ovzduší nejspíš šíří prach s nebezpečným azbestem. Upozornil na to deník Právo. Ten taky píše, že dělníci, kteří hotel opravují, většinou mají nedostatečné ochranné pomůcky. Stavbu proto chtějí zkontrolovat pražští hygienici. Podle zákona mají firmy při likvidaci odpadů s azbestem povinnost zajistit, aby se prach nešířil do okolí.