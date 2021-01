Výběr z médií: tendr na PCR testy pro letiště, jednotný registr pro očipované psy a lidé vyhazují více skla

Ve středečním tisku se dočtete, že Letiště Praha by mohlo získat peníze z tendru na PCR testy a nahradit část ztrát ze zrušených letů. Informoval o tom deník E15. Už rok musí musí mít psi čip, ale podle Mf Dnes zatím neexistuje jednotný registr. Má vzniknout příští rok. Hospodářské noviny píší, že mezi odpadky přibylo nejvíce skla. Jedná se ale o dlouhodobý trend. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:06 6. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letiště očekává, že z kontraktu na PCR testy za pět miliard korun dostane podíl (ilustrační foto) | Foto: Tomáš Adamec

E15

Letadel sice kvůli pandemii koronaviru vzlétá z pražského letiště méně, ale mohlo by získat peníze navíc díky novému tendru na PCR testy. Téma otevírá středeční deník E15. Podle ní shání Letiště Praha firmu, která zajistí testování personálu a taky cestujících. Letiště očekává, že z kontraktu za pět miliard korun dostane podíl.

Mluvčí letiště Roman Pacvoň novinám řekl, že podíl pro letiště bude jedním z rozhodujících kritérií, kdo tendr dostane. Rozhodovat bude i kvalita služeb. Aktuálně testuje na letišti společnost GHC Genetics. Ta si za standardní test účtuje 1 750 korun, za expresní test dokonce 7 a půl tisíce.

Mf Dnes

Máte doma psa? Pak jistě víte, že už rok musí být očipovaný. Jednotný registr, podle kterého by se všichni očipovaní psi v Česku dali snadno dohledat, bude ale hotový až příští rok. Kdo do něho bude mít přístup a kolik bude stát registrace - dočtete se ve středeční Mf Dnes.

Registrace je zatím na bázi dobrovolnosti. Dělají ji třeba veterináři nebo některé soukromé firmy. Problémem je ale i to, že registrů je více. Například psím útulkům se proto nedaří dohledat majitele zaběhlých psů, a to i přes to, že čip zvíře má. Jednotný registr bude spuštěný příští rok a podle zjištění Mf Dnes vyjde registrace každého psa zhruba na 300 korun.

Lidové noviny

Mění se zájem lidí o sportovní výbavu na zimu. Podle zjištění Lidových novin v této sezóně vedou běžky, sáňky a boby. Některé obchody zaznamenaly i více než stoprocentní meziroční nárůst. Naopak strmě klesl zájem o sjezdové lyže a lyžáky.

Důvodem je nedostatek sněhu a taky zavřené skiareály. Výsledkem tak jsou i slevy: k těm se začaly uchylovat některé e-shopy, a zejména pak - podle Lidových novin - malí prodejci. Právě ti jsou finančně slabší a potřebují proto slevami nalákat zákazníky. Tomáš Novotný z e-shopu Lyže.cz řekl, že prodejci lyžařského vybavení jsou na takové výkyvy tržeb zvyklí. A to díky takzvaným špatným zimám bez sněhu.

Hospodářské noviny

Nejvíce přibylo mezi odpadky v loňském roce skla. Informují o tom Hospodářské noviny. Podle nich za to ale nemůže jen covidová pandemie, ale jedná se o déletrvající trend. Došlo ale k přeskupení produkce odpadu - prázdnější zůstaly popelnice u škol a restaurací, naopak nejvíce plné byly ty na sídlištích.

Statistiky pak dlouhodobě ukazují, že v Česku roste množství vyprodukovaného směsného odpadu. V roce 2019 Češi vyprodukovali téměř 6 milionů tun odpadu, to je o 1 a půl procenta víc než v roce 2018.

Čísla za loňský rok ještě k dispozici nejsou, lze ale očekávat, že opět poroste. Podle Hospodářských novin jde o trend, který je u bohatých a konzumních společností běžný. Pozitivem ale je, že přímo úměrně s tím roste i snaha o třídění.

Deník N

Ovlivňuje krajina životní styl a náboženské vyznání? To je titulek ve středečním Deníku N. Dočtete se v něm o knize, která ukazuje, jak se od antiky až po dnešek proměňovalo estetické vnímání přírodní krajiny. A taky, že v každé době toto vnímání vypovídalo i o společnostech, které v ní žily.

Kulturní publicista Jan Lukavec na dvou stranách přibližuje novou knihu estetika a kulturního historika Karla Stibrala s názvem Estetika přírody. Autor v ní kromě klasické středověké malby rozebírá i počítačové hry. Konkrétně to, jak v nich tvůrci vyobrazují přírodu. A jak vnímání takové počítačové přírody ovlivňuje vnímání živé krajiny samotných hráčů.