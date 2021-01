Výběr z médií: letní kempy na doplnění znalostí, kastrace fen a příspěvek za sdílené pracovní místo

V sobotním tisku se dočtete, že ministerstvo školství chystá pro žáky intenzivní studijní letní kempy, kde si budou moci doplnit znalosti. Většina nákladů by měla být hrazená z veřejných prostředků, píše Mf Dnes a Lidové noviny. Regionální Deník se věnuje chovu psů a prospěšnosti kastrace fen. V deníku Právo se dočtete, že zaměstnavatelé by za každé sdílené pracovní místo mohli po určitou dobu od státu dostávat příspěvek až 14 600. Praha 6:08 30. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pro děti, které by si chtěly doplnit znalosti, chystá ministerstvo školství intenzivní letní kempy (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes a Lidové noviny

Ministr školství Robert Plaga za ANO zatím neví, kdy se žáci budou moct vrátit do školních lavic. Záleží na tom, jestli je bude možné před výukou otestovat na koronavirus. Pro děti, které by si chtěly doplnit znalosti, chystá ministerstvo školství intenzivní letní kempy. Píšou o tom Mladá fronta Dnes a Lidové noviny.

Situace rodin se zhoršuje a pro školy je na dálku těžké její vliv na děti minimalizovat, říká šéfinspektor Číst článek

Podle ministra Plagy by se mělo testovat alespoň na středních školách, kde byl prokázaný výskyt koronaviru podstatně vyšší než u základních nebo mateřských škol. Přiznává ale, že to je logisticky náročné. Jen v případě středních škol by to znamenalo zhruba 100 tisíc testů týdně. Zároveň Lidovým novinám řekl, že by byl rád, aby se žákům a studentům neodebíraly vzorky na testy z nosohltanu. Preferoval by pro ně testy ze slin nebo kloktací testy. A ideálně by chtěl odběry dělat přímo ve školách.

V Mladé frontě ministr Plaga mluvil o tom, že v létě by měly být pro žáky a studenty k dispozici letní kempy, kde by si mohli doplnit mezery ve znalostech. Součástí kempu by byl i sport, protože i v pohybových aktivitách teď mají děti výpadek. Kempů by se mohlo v létě podle Plagy zúčastnit až 50 tisíc dětí. Nebyly by ale povinné a většinu nákladů by měla být podle Plagy hrazená z veřejných prostředků.

Regionální Deník

Regionální Deník vyvrací jeden častý mýtus o psech. Konkrétně o fenách. Mnoho majitelů pořád věří, že fenky by měly mít ze zdravotních důvodů alespoň jednou za život štěňata. To ale není pravda. Prospěšná pro ně může být naopak kastrace. A nechtěná štěňata navíc končívají v útulcích.

Regionální deník vysvětluje, že na kastrované feny nemají vliv pohlavní hormony a tak je u nich nižší riziko, že budou mít potíže. Navíc březost ani porod nesnižují riziko onemocnění rozmnožovací soustavy ani nezaručí, že se třeba fena po štěňatech uklidní. To stejné platí pro kočky nebo potkany. Další problém je, že páníčkové často domlouvají množení svých psů mezi sebou bez ohledu na plemeno a genetické předpoklady. Často přitom netuší nic o dědičných nemocech, takže můžou klidně produkovat nemocná zvířata, aniž by o tom věděli.

Právo

Zaměstnavatelé, kteří zavedou sdílené pracovní místo, budou nejspíš dostávat od státu příspěvek. Zjistil to deník Právo. Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá podporu až 14 600 korun za každou pozici, o kterou se bude dělit víc pracovníků.

Samoživitelé bojují kvůli koronavirové krizi s nedostatkem financí. Pomoct mají sdílená místa Číst článek

Sdílená místa jsou uzákoněná od začátku roku. Ministerstvo si od toho slibuje, že se zlepší zaměstnávání matek s malými dětmi a taky seniorů. Příspěvek se tak bude podle Práva vztahovat na zaměstnance ve věku nad 60 let nebo na ty, kteří pečují o dítě do věku 10 let. A dál pak ještě na lidi se zdravotním postižením, hendikepované a mladé lidi do 30 let.

Pokud na sdíleném pracovním místě budou pracovat zaměstnanci mimo tuto cílovou skupinu, tak bude příspěvek od státu poměrně krácen. Pokud tedy například bude na jedné pracovní pozici na půl úvazku senior a na druhou půlku úvazku zaměstnanec mimo stanovené kategorie, tak firma dostane za tuto pracovní pozici jen polovinu stanoveného příspěvku. Právo píše, že zmíněnou finanční podporu by firmy dostávaly po dobu až půl roku. Peníze bude vyplácet Finanční úřad. A to tak, že zaměstnavatelům uhradí vzniklé mzdové náklady.