Výběr z médií: lustrační osvědčení, zkrácený úvazek kvůli pomoci blízkým a malá poptávka po chatách

Mf Dnes píše o tom, že by členové vlády i jejich náměstci znovu měli mít povinnost prokázat se čistým lustračním osvědčením. Lidové noviny se v sobotním vydání zaměřily na zkrácené úvazky, které často mají lidé kvůli tomu, že se starají o rodinné příslušníky s hendikepem. V Česku klesá poptávka po chatách, píše deník Právo. Jejich ceny ale neklesají. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:31 23. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda Petra Fialy | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

Členové vlády i jejich náměstci by znovu měli mít povinnost prokázat se čistým lustračním osvědčením. Píše o tom Mf Dnes s odkazem na ministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN. Navrhovanou změnu resort vnitra poslal do připomínkového řízení. Vláda a následně parlament by tak návrh měly projednat na podzim.

Průzkum: Zemanovi věří 28 procent lidí, nejméně od začátku mandátu. Nejlépe dopadli komunální politici Číst článek

Lidové noviny

V Česku je přes 200 tisíc lidí pracujících na zkrácený úvazek kvůli tomu, že se starají o rodinné příslušníky s hendikepem. Od státu sice můžou čerpat několikatisícové příspěvky, ztrátu příjmů jim to ale nepokryje. Všímají si toho sobotní Lidové noviny. Překážkou při žádosti o příspěvek je také složitá byrokracie. Ministerstvo práce a sociálních věcí v současnosti žádnou další valorizaci příspěvku nepřipravuje.

Právo

Chat a chalup na prodej v Česku přibylo, jejich ceny ale neklesají. Upozorňuje na nejnovější analýzu portálu Sreality.cz sobotní deník Právo. Řada rodin se podle makléřů zbavuje svých rekreačních nemovitostí, a to s ohledem na současnou finanční zátěž, kterou představují. Poptávka po chatách a chalupách ale klesá.