Výběr z médií: luxus kvůli koronaviru netáhne, dřevo se vozí hlavně po silnici a číšníci bez hypoték

Pařížská ulice v Praze zeje prázdnotou a nejde o výjimku. Koronovirová krize de facto zlikvidovala obchodování s luxusním zbožím, píše se v deníku E15. Hospodářské noviny se věnují tomu, že dřevo se po zemi dopravuje hlavně po silnici. Železniční trasy jsou, ale nikdo je neudržuje. Lidové noviny pak informují o tom, že pracovníci v oborech silně zasažených krizí dosáhnou obtížněji na hypotéky a úvěry. Více ve výběru z médií podle Radiožurnálu. Praha 6:51 5. srpna 2020

Centrum českého luxusu – pražská Pařížská ulice. | Foto: Filip Jandourek

E15

Centrum českého luxusu – pražská Pařížská ulice zeje prázdnotou a není žádnou výjimkou. Celosvětový trh s luxusním zbožím za poslední měsíce fakticky zkolaboval, píše deník E15. Za propad může pandemie koronaviru a související omezení, která zmrazila turistický ruch a zavřela prodejny. Podle odhadů poradenské firmy Bain & Company se ve druhém čtvrtletí letošního roku trh s luxusem propadl o padesát až šedesát procent. Nejvíc se snížil zájem o drahé hodinky. Málo se prodávají i formální a večerní šaty a ubylo taky nákupů šperků a luxusní kosmetiky. Meziroční pokles trhu s luxusem odhaduje firma o 20 až 45 procent.

Deník N

Čtečce psích čenichů, kterou vyvinul pekingský startup Megvii, se věnuje Deník N. Společnost už dřív vytvořila software na rozpoznávání lidských tváří a podobnou aplikaci nyní nabízí i pro zvířata. V Číně vzbudila rozporuplné reakce, ozývají se pochvalné hlasy i obavy ze zneužití. Kresba linií na psím čenichu je jedinečná jako ta na lidských prstech. Umělá inteligence tak dokáže na základě několika kvalitních a detailních snímků čumáku poznat, kterému konkrétnímu zvířeti patří, popisuje Deník N. Čínští vývojáři tvrdí, že jich čtečka má spolehlivost 95 procent.

Hospodářské noviny

Kůrovec odhalil bídný stav malých nádraží. To je titulek Hospodářských novin. Lesníci, těžaři a obchodníci se dřevem jsou kvůli tomu nuceni vozit kmeny po silnici víc, než by bylo nutné. Před kůrovcovou kalamitou se dlouho řada lokálních nádraží pro nakládku dřeva nepoužívala. Například ve stanici Jihlávka na Vysočině je podle reportérů Hospodářských novin původní nákladní kolej zarostlá a nesjízdná a nakládací rampa v rozkladu a nepoužitelná. Přitom právě v tomto regionu kůrovcová kalamita vrcholí. Správa železnic navíc řadu míst, kde bylo dřevo možné nakládat do vlaků, ruší.

Lidové noviny

Zaměstnanci oborů, které byly těžce zasaženy pandemií, dosáhnou obtížněji na hypotéky a úvěry. Podle Lidových novin to hrozí lidem, kteří pracují například v cestovním ruchu, gastronomii nebo automobilovém průmyslu. Banky berou příjmy v těchto profesích jako nestabilní a nejisté. Obecně podle Lidových novin taky platí, že zaměstnanci mají u bank lepší pozici než podnikatelé. Ve výhodě jsou naopak hlavně zaměstnanci státní správy. Podmínky poskytování hypoték banky zpřísnily kvůli dopadům koronaviru na ekonomiku.