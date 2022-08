Výběr z médií: majetkové přiznání ministrů, návrh dovolené pro rodiče a úprava jídelníčků v restauracích

V českém tisku se ve středu dočtete, že nejbohatším ministrem je nyní ministr školství Vladimír Balaš z hnutí STAN, informuje Mf Dnes. Až devět týdnů volna navíc by mohli čerpat rodiče dětí do věku osmi let, píší Hospodářské noviny. A české restaurace upravují kvůli rostoucím cenám nabídku jídel. Téma deníku E15. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:41 10. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejbohatším ministrem je ministr školství Vladimír Balaš, píše Mf Dnes | Foto: Michal Sváček/MAFRA | Zdroj: Profimedia

E15

České restaurace kvůli rostoucím cenám upravují nabídku jídel. Dočtete se o tom ve středečním vydání deníku E15. Část restaurací už dokonce některá dražší jídla ruší úplně. Na vyšší ceny reagují také hosté, kteří si častěji k jídlu nedávají polévku nebo dezert.

Podle údajů Asociace hoteliérů a restauratérů se od roku 2019 zvedla cena u poledního menu o dvacet procent. Zákazníci si kvůli zdražování častěji objednávají levnější jídla. Restauratéři pak častěji využívají třeba vepřové maso místo hovězího, které zdražilo i o 40 procent.

Mf Dnes

Nejbohatším ministrem současné vlády je ministr školství Vladimír Balaš. Vyplývá to z majetkového přiznání ministrů, které má k dispozici Mf Dnes. Balaš vlastní nemovitosti za desítky milionů korun.

Z dostupných dokumentů vyplývá třeba to, že ministr zahraničí Jan Lipavský z Pirátů bydlí v družstevním bytě nebo že ministryně životního prostředí Anna Hubáčková za KDU-ČSL drží dluhopis banky ČSOB. Cenné papíry v hodnotě milionů korun pak má třeba ministr kultury Martin Baxa z ODS. Ne všichni ministři ale deníku majetkové přiznání poskytli.

Hospodářské noviny

Až devět týdnů volna navíc by mohli čerpat rodiče dětí do věku osmi let, připomínají Hospodářské noviny. S návrhem počítá směrnice Evropského parlamentu. Zatím ale není jasné, kolik stát zaměstnancům v době volna zaplatí. Členské státy Evropské unie se měly novou směrnicí řídit už letos. Česko to ale nestihlo. Koaliční strany se totiž stále dohadují, jak si Česko směrnici upraví.