Výběr z médií: koronavirový manuál děsí lékaře, letiště zrušilo tendr i zbrzdění kůrovce

V českém tisku se v pondělí dočtete, že koronavirový manuál pro školy zaskočil pediatry. Podle Deníku N se obávají návalu nových povinností. Pražské Letiště Václava Havla podle Mf Dnes zrušilo soutěž na protidronový štít. Šetří tak peníze, které kvůli koronaviru ztratilo úbytkem cestujících. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:24 24. srpna 2020

E15

Soukromé tryskáče zlevňují. Dočtete se to v deníku E15. Kvůli koronavirové krizi se jejich prodej zastavil, a ceny tak šly dolů. Počet transakcí na světovém trhu s privátními letadly klesl v květnu o 45 procent. Ročně se ve světě prodá přes tři tisíce strojů.

Deník N

Koronavirový manuál pro školy zaskočil pediatry. Podle Deníku N se obávají návalu nových povinností. Když bude totiž dítě kašlat nebo kýchat, bude moct do školy jen, pokud bude mít od lékaře potvrzení o neinfekčnosti. Pediatři se tak obávají, že budou nést odpovědnost za to, že kronavirus zavleče do školy třeba pacient s alergií.

Hrot

Soukromé vysoké školy v Česku trápí úbytek studentů. Všímá si toho týdeník Hrot. Do vysokoškolského věku teď dorůstají populačně slabší ročníky a některé školy začínají mít studentů nedostatek. Víc než tisíc jich má jen 9 z 31 českých soukromých škol. Při menším počtu studentů už školy prodělávají.

Euro

České firmy se stále víc zapojují do kosmického průmyslu, téma týdeníku Euro. Za posledních deset let vzrostl jejich počet na čtyřnásobek. Brzdí je ale nedostatek kvalifikovaných lidí. Žádná česká vysoká škola totiž nenabízí obor zaměřený specificky na vesmírné inženýrství.

Mf Dnes

Pražské Letiště Václava Havla zrušilo soutěž na protidronový štít. Šetří tak peníze, které kvůli koronaviru ztratilo úbytkem cestujících. Píše to Mf Dnes. Systém na ochranu letiště před drony by stál desítky milionů korun. Pokud bude příznivější situace, vrátí se letiště k projektu příští rok.

Regionální Deník

Deštivé počasí zbrzdilo postup kůrovce - vyhráno ale lesníci nemají. Píše to regionální Deník. Podobné počasí by muselo vydržet i příští dvě léta, aby kůrovcová kalamita skončila. Nejvíc zasažené jsou teď lesy na Českomoravské vrchovině a v jižních a jihozápadních Čechách.

Hospodářské noviny

Porodnice nemají jednotný manuál pro rodičky s covidem. Poukazují na to Hospodářské noviny. Přesné postupy si teď jednotlivé porodnice určují samy. Otec u porodu ale být může. Hlavně menší porodnice ale zatím žádné zkušenosti s nakaženými rodičkami nemají.

Právo

K policii a strážníkům se během koronavirové krize hlásí víc lidí - téma deníku Právo. Zatímco loni v červenci vyplnilo internetový náborový formulář 232 zájemců, letos jich bylo za měsíc 723. Zvýšený zájem ale policie eviduje už od dubna.