Výběr z médií: manuál na léčbu covidu, nová očkovací kampaň i rostoucí zájem o podzemní bunkry

V českém tisku se v úterý dočtete, že ministerstvo zdravotnictví připravuje manuál, jak nově postupovat při léčbě covidu. Doporučuje rychlejší hospitalizaci i zařazení nového léku, píší Hospodářské noviny. Stát podle Mf Dnes spustí novou kampaň, která má přesvědčit statisíce lidí, aby se nechali očkovat proti koronaviru. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:09 24. srpna 2021

E15

Češi častěji nakupují podzemní bunkry, všímá si toho deník E15. Podle něj tak lidé kvůli pandemii a některým přírodním katastrofám z poslední doby hledají způsoby, jak sebe a své rodiny ochránit před případným nebezpečím.

Regionální Deník

České děti si myslí, že jim telefon nebo počítač v ruce pomáhá v učení. Vyplývá to z ankety regionálního Deníku, do které se zapojily skoro tři tisíce školáků a dvanáct set rodičů. Šetření taky ukázalo, že víc než polovina školáků stráví s moderními technologiemi přes dvě hodiny denně. Pokud by ale děti měly na výběr, volný čas by radši trávily venku a s kamarády.

Mf Dnes

Češi ztrácí zájem o vakcínu proti covidu, upozorňuje Mf Dnes. Podle ní chce proto stát novou kampaní přesvědčit další statisíce lidí. Měla by zacílit hlavně na ty, kteří stále váhají. A taky na ty, kteří si myslí, že vzhledem k příznivým číslům není očkování potřeba.

Lidové noviny

U třetí dávky vakcíny proti koronaviru bude možné kombinování očkovacích látek. Lidovým novinám to potvrdil předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Ti z rizikových skupin, kteří na jaře nebo v létě dostali vakcínu AstraZenecy nebo Johnson & Johnson, by tak mohli dostat vakcínu od jiné firmy. Hlavně tu od společnosti Pfizer.

Hospodářské noviny

Ministerstvo zdravotnictví připravuje nový manuál, jak nově postupovat při léčbě covidu, informují Hospodářské noviny. Vznikající materiál doporučuje lékařům a nemocnicím třeba rychlejší hospitalizaci. Ministerstvo podle deníku taky jedná s pojišťovnami o zařazení nového léku. Tím je baricitinib, který se dlouhodobě používá k léčbě revmatických chorob. Podle klinických studií tento přípravek u určitých skupin pacientů snižuje úmrtí o 34 procent.

Právo

Hotely v regionech zdražují, jen ty v Praze šly s cenami dolů, všímá si toho deník Právo. Podle něj ceny v regionálních hotelech stouply, protože chtějí dohnat ztráty za covidové období. A dovolit si to můžou, protože většina Čechů letos tráví dovolenou v tuzemských horách a lázních.