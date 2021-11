Výběr z médií: maso z tiskárny, oslavy Mikuláše v pandemii nebo návrat teleshoppingu

Jak slavit bezpečně Mikuláše v době sílící pandemie? O tom píše Deník. Mf Dnes informuje o umělém mase, které izraelská firma pěstuje v bioreaktorech. E15 píše o tom, že se vrací teleshopping, jen v trošku jiné podobě. A česká armáda shání podle Práva nové letadlo. Více si přečtěte ve výběru z médií od Radiožurnálu. Praha 7:19 30. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vánoční trhy | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hospodářské noviny

Česká republika je největší exportér surového dřeva v celé Evropské unii, víc než polovinu vytěženého dřeva firmy vyvezou za hranice bez jakéhokoliv zpracování. Česko má totiž malou kapacitu pil. Může za to kromě nedostatku personálu také jejich zahlcení kůrovcovým dřevem. Vývoz takzvané kulatiny, tedy kmenů zbavených větví, není pro Česko tolik výhodný. Další zpracování dřeva by totiž mohlo vynést podle expertů oslovených Hospodářskými novinami až 60 miliard korun ročně. Loni Česko vyvezlo přes 18 milionů metrů krychlových dřeva.

Mf Dnes

Pro maso místo k řezníkovi do tiskárny. Izraelská firma MeaTech k výrobě masa nepotřebuje stáda skotu, vystačí si totiž s bioreaktory. V nich maso roste zhruba měsíc při teplotě 37 stupňů Celsia. Může za to množení kmenových buněk za podpory biologických roztoků s minerály a hormony, které se nachází v samotném zvířeti.

Rozdíl podle výrobce nenajdeme ani v chuti, ani v nutriční hodnotě jídla. Celý proces pak má šetřit emise i vodu. Na jednom vyrobeném kilogramu hovězího masa se díky této výrobě ušetří přes 13 tisíc litrů vody, a skoro 160 metrů krychlových zemědělské půdy. Zatím jde pouze o laboratorní projekt.

Deník

Jak na oslavy Mikuláše v pandemii? Deník doporučuje, aby si lidé dopředu prověřili, jestli jsou Mikuláš čert i anděl naočkovaní. Nasazenou ochranu dýchacích cest by pak v uzavřeném prostoru měli mít úplně všichni. Tedy nejen Mikuláš a jeho družina, ale i další přítomní. Po návštěvě by se mělo důkladně vyvětrat. Podle hygieniků by bylo nejlepší, kdyby se návštěva Mikuláše uspořádala celá venku na čerstvém vzduchu. Jeden z pravidelných Mikulášů pro deník uvedl, že například bezpečný rozestup stanovoval už loni jeho čert svými vidlemi.

E15

Teleshopping se vrací, ale v nové podobě. Místo u televize lidé nakupují při živých streamech na internetu. Projekt je zatím úspěšný hlavně v Číně, ale pomalu proniká taky do Evropy a Spojených států.

Takzvaný livestream shopping se od klasického teleshoppingu poměrně výrazně liší. Cílí totiž na velmi úzkou skupinu lidí, a je navíc interaktivní. Princip je ale jednoduchý. Více či méně známá osobnost vysílá živě na sociálních sítích a snaží se sledujícím prodat například oblečení, kosmetické přípravky, elektroniku nebo jídlo.

Právo

Česká armáda shání větší letadlo, hledá stroj, do kterého by se vešlo 200 pasažérů. Variantou je buď nový, nebo olétaný Airbus. Impulsem pro nákup většího stroje byla i nedávna krize v Afghánistánu, a následná evakuace lidí do Česka.

Ministerstvo obrany i armádní generálové větší letadlo s delším doletem požadují už několik let. Nedávná zkušenost z Afgánistánu by zřejmě mohla nákup uspíšit. Mluvčí ministerstva Jan Pejšek Právu řekl, že už resort analyzuje dostupnost vhodného stroje. Dolet by měl mít až 12 tisíc kilometrů bez mezipřistání. V úvahu tak připadá například letoun Airbus A330. Nový vyjde na 5 miliard, olétaný na zhruba jednu až dvě. Výhodou u Airbusu je třeba to, že armáda už dva stroje této značky má, konkrétně jde o modely A319. To by zjednodušilo výcvik posádek.