Výběr z médií: problémy mladých se spánkem, využívání umělé inteligence a zubaři v Olomouci

V českých médiích se v úterý dočtete, že čím víc dětí a mladistvých má problémy se spánkem. Upozornil na to Deník N. České firmy jsou podle Hospodářských novin opatrné při vymýšlení nových způsobů využívání umělé inteligence. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:13 3. prosince 2019

E15

Pražský dopravní podnik letos rekordně vydělal na pronájmech komerčních prostor, informuje o tom deník E15. Podle dopravního podniku Anety Řehkové městská firma do konce listopadu vybrala od nájemníků 218 milionů korun. Třeba před pěti lety do bylo o skoro 60 milionů míň. Do pokladny přispěli hlavně provozovatelé rychlého občerstvení ve vestibulech metra.

Mf Dnes

Stovky dospívajících v Česku si samy záměrně způsobují zranění. Mf Dnes píše, že nárůst případů sebepoškozování potvrzují psychiatři i Linka bezpečí. Příčinou sebezraňování může být těžká situace doma nebo ve škole, ale i pocit osamělosti nebo třeba šikana.

Deník N

Čím dál víc dětí a mladistvých má problémy se spánkem, upozorňuje na to Deník N. Podle lékařky Ivy Příhodové přibývá dospívajících, kteří usínají až ve dvě nebo i ve čtyři hodiny ráno. Noci totiž často tráví na mobilu nebo na počítači. I když děti zlozvyk odstraní, mají posunutý denní rytmus a nemůžou večer včas usnout.

Hospodářské noviny

České firmy jsou opatrné při vymýšlení nových způsobů využívání umělé inteligence, informují o tom Hospodářské noviny. Chytré algoritmy jim tak slouží hlavně jako nástroj pro zlepšování stávajících služeb a postupů. Výjimkou jsou české start-upy zaměřené na zpracování jazyka nebo zvuku. Ty podle expertů technologie úspěšně používají.

Regionální Deník

Zubaři v olomoucké fakultní nemocnici už na pohotovosti v noci nebudou ošetřovat běžné případy, píše to regionální Deník. Od 16. prosince péči poskytnou jen pacientům ve stavech ohrožujících život, po úrazech, nebo s krvácením. Lékařům totiž došla trpělivost s lidmi bez akutních potíží, kteří podle nich pohotovostní ordinaci zneužívali.

Právo

Prostory po zrušených hernách na malých městech zůstávají často prázdné. Píše o tom deník Právo. Vlastníkům nebytových prostor se kvůli vysoké ceně nedaří bývalé herny prodat nebo pronajmout. K růstu cen přispěly samy herny, které díky vysokým ziskům neměly problém s placením vyšších pronájmů.