Výběr z médií: zdanění práce mediků, lánský jelen nebo popularita putovních kamínků

Kvůli zdanění přijdou medici o část odměny za pomoc v nemocnicích. Tématu se věnuje deník Mf Dnes. V Česku roste popularita tzv. putovních kamínků, které lidé nechávají na oblíbených turistických místech, píší Lidové noviny. Regionální Deník se věnuje lánskému jelenovi Standovi, který má problém s obezitou. A v deníku Právo se dočtete o tom, že v Češi kupují stále více vlny. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:05 9. ledna 2021

Mf Dnes

Medikům zdaní odměny za pomoc. Tématu se věnuje deník Mf Dnes. Studenti lékařských fakult, kteří měli v druhé vlně epidemie nařízeno pracovat, musí zpětně odvést pojistné i daň z příjmu. Od prosince se totiž změnil výklad zákona, který jejich práci upravuje.

Zatímco do prosince se peněžní náhrada za práci mediků v nemocnicích nebo domovech seniorů nepovažovala za mzdu ani plat, teď je to jinak. Odvádět se z ní musí sociální a zdravotní pojištění i daň z příjmu. Studenti lékařství tak přijdou zhruba o třetinu odměny. Často to přitom nevědí, dodává Mf Dnes.

Deník

Nejznámější český jelen Standa z šumavské Kvildy, který teď žije v oboře v Lánech, má problém s obezitou. Píše o tom regionální Deník. V oboře se mu daří i díky bohatší nabídce potravy. Myslivců se ale Standa bát nemusí. V lánské oboře ho nechají dožít.

Jelena Standu si ze Šumavy vyžádal sám prezident Miloš Zeman. Zvíře totiž před třemi lety na Kvildě napadlo návštěvníka a hrozila mu kvůli tomu smrt. Za záchranu jelena pak vznikla petice, kterou podepsaly desetitisíce lidí. Nakonec skončil v oboře v Lánech, kam se na něj jezdí fanoušci dívat.

Lidové noviny

Češi se baví putovními kamínky, píší Lidové noviny. Kameny pomalované obrázky a označené směrovacím číslem nadšenci hledají na oblíbených turistických místech a pak je poponáší zase někam dál. Zajímavé je, sledovat, kam až se může kamínek dostat.

Putovní kamínky mají i svá pravidla - nesmí na nich chybět poštovní směrovací číslo, musí být položené tak, aby byly vidět, zároveň ale aby nerušily. Nevhodné je umisťovat je na kašny, pomníky nebo hřbitovy. Nálezci sdílí své úlovky spolu s fotkami na facebooku ve skupině Kamínky.

Právo

V sobotním Právu se dočtete, že ačkoliv roušky už si Češi doma moc nešijí, galanterie si ani tak nestěžují. Čím dál oblíbenější je totiž vlna na pletení. S tržbami jsou spokojené i drogerie. Obchodníci se shodují, že lidé nakupují i to, co by za běžné situace nechali v regálu.

Velký zájem mají zákazníci kromě čisticích prostředků a dezinfekcí, taky o zdravou výživu, čaje anebo svíčky. Naopak výrazně propadl zájem o make-upy a kosmetiku.