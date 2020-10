Výběr z médií: zrušená soutěž na monitoring stavby metra, pokuty z hazardu i vesnické obchody

V pátečním tisku se dočtete, že soutěž na geotechnický monitoring při ražbě nového metra D zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, píše server zdopravy.cz. Pokuty z hazardu stát podle deníku E15 doluje z daňových rájů. Provozovatelům online her ministerstvo financí za poslední tři roky rozdalo pokuty za víc než miliardu korun. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:32 16. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Celý povrch stěn je propojen vlnitými oblouky. Kromě linek na nich budou ještě žluté pyramidy. | Foto: Vladimír Kopecký | Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy

E15

Pokuty z hazardu stát doluje z daňových rájů. To je titulek pátečního deníku E15. Provozovatelům online her ministerstvo financí za poslední tři roky rozdalo pokuty za víc než miliardu korun. Nemalá část této sumy však zůstává na účtech zpravidla zahraničních firem skrytých v daňových rájích. Nejčastěji ministerstvo financí uděluje sankce za nelegální provozování hazardních her. Nejvyšší pokutu – 50 milionů korun - dostaly tři zahraniční společnosti.

Regionální Deník

Koronavirová krize zpomalila dlouhotrvající postupný zánik nejmenších vesnických obchůdků. Podle regionálního Deníku je zachránily babičky, které nemůžou dojíždět do městských supermarketů. A malým obchodům začínají pomáhat i některé samosprávy.

Právo

Předválečné bunkry se mění na ubytovny a muzea. Téma pro víkendovou přílohu Práva. Takzvané řopíky česká armáda v posledních letech rozprodává. Například u Vratěnína na Znojemsku architekt Jan Tyrpekl nad bunkrem vybudoval dřevěnou nástavbu, která slouží jako útulna a nabízí výhled do krajiny.

Ubytovat se lidi můžou taky v řopíku, který si koupil Richard Matouš nedaleko Ústí nad Labem. Díky vojenskému stožáru se solárními panely je v bunkru LED osvětlení, wi-fi, televize a taky malá lednička. K řopíku patří i pergola s ohništěm a suchý záchod. Je to už čtvrtý bunkr, který Richard Matouš přebudoval.

Zdopravy.cz

Soutěž na monitoring nového metra D zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, píše server zdopravy.cz. Dopravní podnik hlavního města Prahy může proti rozhodnutí podat rozklad, nebo soutěž na tendr s odhadovanou cenou 890 milionů korun vypsat znovu. V zakázce dopravní podnik hledal firmu, která bude provádět geotechnický monitoring při ražbě nové trasy metra a následně vytvoří zjednodušenou dokumentaci staveb.