Výběr z médií: přibývá dětí s obezitou, rušička signálu na ústeckém hejtmanství a zájem o domácí mazlíčky

Dětí trpící obezitou přibývá a negativně se na tom projevila i koronavirová krize, která nutí lidi zůstat doma. V budoucnu by ale mohl pomoci lék s injekční aplikací - snižuje chuť k jídlu, píše sobotní Mf Dnes. Na hejtmanství Ústeckého kraje našel nový hejtman Jan Schiller pod stolem rušičku signálu. Jeho předchůdce o zařízení věděl, ale nezajímal se o něj. Téma pro Deník. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:28 28. listopadu 2020

Mf Dnes

V Česku přibývá dětí s extrémní obezitou. Na téma upozorňuje Mf Dnes. Lékaři se setkávají i s desetiletými dětmi s hmotností sto kilogramů. Situaci navíc zhoršují karanténní opatření, která drží děti doma. Snížit počet obézních dětí by v budoucnu mohl speciální lék Saxenda, který snižuje chuť k jídlu.

Deník

Tak trochu netradičnímu případu údajné rušičky signálu, instalované na hejtmanství Ústeckého kraje, se věnuje regionální Deník. Zařízení namontované na spodní desku stolu tam našel nový hejtman z hnutí ANO Jan Schiller. Ten kancelář zdědil po exhejtmanovi Oldřichu Bubeníčkovi z KSČM, který ve funkci úřadoval 8 let - o zařízení sice prý věděl, ale nezajímal se o něj.

Lidové noviny

Jestli si spoříte na důchod, zpozorněte. Podle zjištění Lidových novin totiž více než tři milionů Čechů na svém důchodovém spoření nevydělává tolik, kolik by mohlo. Týká se to hlavně klientů z takzvaných transformovaných fondů. V nich se pohybuje téměř 444 miliard korun. Těmto klientům by mohla pomoci novela ministerstva financí, která je aktuálně ve sněmovně.

Právo

V Česku roste zájem o domácí mazlíčky a obchodům už se tenčí zásoby. To je titulek sobotního Práva. Téměř nemožné je podle deníku sehnat v tuto chvíli štěně v útulku. Roste ale i zájem o andulky, křečky, morčata nebo zakrslé králíky. Nejvíce si domácího mazlíčka pořizují rodiny s dětmi a lidé bez partnera.