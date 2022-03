Výběr z médií: nové taktiky šmejdů, 200 milionů ČD-Telematika u Sberbank i zájem o letní dovolenou

Dceřinná společnost Českých drah ČD - Telematika se nemůže dostat ke svým 200 milionům korun. Měla je totiž na účtech u ruské Sberbanky, píše úterní E15. Cestovní kanceláře očekávají návrat do předkoronavirových dob a již nyní hlásí vysoký zájem o letní dovolené, všímají si Hospodářské noviny. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:27 29. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pobočka Sberbank v Praze | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Deník

Podvodní prodejci, takzvaní šmejdi, se snaží uzavírat se zákazníky po telefonu „distanční smlouvy“. Upozorňuje na to Deník. Prodejci v takovém případě stačí od zákazníka souhlas například na otázku, jestli mu přijde nabídka zajímavá. Pak už „šmejdi“ potřebují od zákazníka zjistit pouze adresu, na kterou následně pošlou balíček na dobírku. Deník upozorňuje na případ, kdy jednasedmdesátileté seniorce prodejci poslali doplněk stravy za 2500 korun. Ten měl ale méně účinné látky než přípravek, který se běžně prodává v lékárnách, a na který dokonce přispívá pojišťovna.

Mf Dnes

Firmy budou v následujících letech více požadovat po zaměstnancích znalosti s počítačem. Píše to úterní Mf Dnes, která má k dispozici průzkum Svazu průmyslu a dopravy. Toho se zúčastnilo na přelomu roku 98 podniků. Za pět let by práci s e-mailem, s textovými editory nebo třeba zásady kybernetické bezpečnosti mohlo od tří čtvrtin zaměstnavatelů požadovat 42 procent firem. V současnosti tyto znalosti a dovednosti požaduje 29 procent podniků.

E15

Dceřinná společnost Českých drah ČD - Telematika má u ruské Sberbanky přes 200 milionů korun. Upozorňuje na to deník E15. Firma stoprocentně vlastněná Českými drahami se aktuálně k penězům nemůže dostat a podle mluvčího Ondřeje Micky se snaží z banky dostat peníze zpět. Telematika podle E15tky spolupracuje se Sberbank 7 let, 200 milionů navíc není zanedbatelná částka. Podle deníku je to přibližně výše hospodářského výsledku za rok 2020 před zdaněním a odpisy.

Hospodářské noviny

České cestovní kanceláře hlásí velký zájem o letní dovolené. Píšou to úterní Hospodářské noviny. Cestovní kanceláře podle nich očekávají návrat do doby před pandemií. K většímu zájmu o zájezdy přispívá podle deníku zejména odeznívající epidemie koronaviru a s ní související opatření. Čechy tentokrát neodrazuje od zakoupení zájezdů například vyřizování PCR testu před odeletem do zahraničí. Populárními destinacemi pro letní dovolené jsou podle oslovených cestovních kanceláří třeba řecké ostrovy nebo Turecko.