Výběr z médií: roušky s oxidem mědi, boj proti mikroplastům a bílá místa v územních plánech

Izraelci začali vyrábět nový typ roušek, které mohou zničit koronavir. Nanovlákenný filtr s oxidem mědi dodává česká firma, píšou Lidové noviny. Evropská unie plánuje po jednorázových plastech zakázat i mikroplasty v kosmetice nebo barvách. Téma pro Mf Dnes. Podle Hospodářských novin komplikují lidem práci bílá místa v územních plánech, nedá se na ně sehnat stavební povolení. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:37 5. února 2020

Lidové noviny

Čeští a izraelští vědci přišli s dalším způsobem, jak se bránit šířícímu se koronaviru. Vyvinuli totiž nové speciální roušky. Ty před virem nejen chrání, ale zároveň ho můžou i zničit. A to díky nanočásticím oxidu mědi. Téma pro Lidové noviny.

O výrobě nových masek teď s Izraelci jedná brněnská firma Respilon. Podle jejího majitele Romana Zimy se roušky budou v první fázi vyrábět v Izraeli. Češi budou zatím dodávat nanovlákenný filtr a Izraelci ho budou do masek umisťovat, píšou Lidové noviny.

Mf Dnes

Boj Evropské unie proti plastům pokračuje. A tentokrát se dotkne opravdu skoro každého. Po jednorázových plastech totiž v Evropské unii skončí i mikroplasty, které se přidávají třeba do kosmetických výrobků nebo barev. Dočtete se o tom v Mf Dnes.

Konečný návrh Evropské agentury pro chemické látky počítá s tím, že mikroplasty zakáže už v roce 2021 nebo 2022 a to až s šestiletým přechodným obdobím, upozorňuje Mladá fronta Dnes. Týkat se to bude široké škály výrobků – od čističů do domácností, hnojiv, různých krémů, make-upů nebo vlhčených ubrousků. Zákaz taky nejspíš zvýší ceny takových produktů. Návrh odhaduje, že náklady firem se budou během dvaceti let pohybovat okolo 236 miliard korun.

Hospodářské noviny

Českým stavebníkům komplikují práci bílá místa v územních plánech. V tuzemsku jsou totiž stovky hektarů pozemků, u kterých není jasný jejich účel. Pokud by na nich majitelé chtěli stavět, nedostanou většinou povolení. Téma pro Hospodářské noviny.

Územní plán často zruší třeba soud – podle Hospodářských novin se to v minulosti stalo například v Prostějově, středočeských Čestlicích nebo v Bernarticích nad Odrou v Moravskoslezském kraji. V posledním případě vadilo soudu to, že místní krajský úřad dostatečně nezdůvodnil, proč umožnil odstranění pozemků ze zemědělského půdního fondu.

E15

Českým bankám se loňský rok výrazně dařilo, a to dokonce v rekordní výši. Dočtete se o tom v středečním deníku E15. Podle předběžných údajů České národní banky vydělaly finanční domy skoro 90 miliard korun. Pro banky byl rekordní i rok 2018 – teď ho ale převýšily o dvanáct procent. Rekordního výdělku dosáhly například díky růstu domácí ekonomiky a taky vyšším úrokovým sazbám centrální banky.

Právo

Pracovníci na českých úřadech práce se čím dál častěji setkávají s agresivitou svých klientů. V loňském roce zaměstnanci nahlásili celkem 610 incidentů. Agresoři nejčastěji napadají pracovníky v kancelářích, útočí ale i na veřejných místech. Dočtete se o tom ve středečním Právu.

Agresivní klienti kromě verbálních útoků často třeba bouchají do stolu, kopají do židle, shazují počítače nebo práskají dveřmi. Pracovníkům úřadů práce ale taky vyhrožují zbitím, fyzickou likvidací, podáním trestního oznámení nebo nařčením z rasismus a šikany, popisuje Právo.