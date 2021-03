Výběr z médií: plošné opakování ročníku nebude, start policejních kontrol i tablety v nemocnicích

V českém tisku se v sobotu dočtete, že ministerstvo školství odmítlo plošné opakování posledních ročníků středních škol. Přitom o něj žádá stále víc studentů kvůli distanční výuce během koronaviru, píší Lidové noviny. Policejní kontroly koronavirových karantén by podle hlavní hygieničky měly začít v úterý, nebo ve středu, řekla Mf Dnes. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:32 27. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo školství odmítlo plošné opakování posledních ročníků středních škol. V poslední době o něj přitom žádá stále víc studentů kvůli ztíženým podmínkám distanční výuky během epidemie koronaviru (ilustrační foto) | Foto: Tomáš Adamec

Mf Dnes

Policejní kontroly koronavirových karantén by podle hlavní hygieničky měly začít v úterý, nebo ve středu. Pavla Svrčinová to řekla v rozhovoru pro Mf Dnes. Seznamy lidí v izolaci nebo karanténě sestaví krajské hygieny. Policisté pak budou lidi na nahlášených místech kontrolovat. Sami předtím dostanou vakcínu proti koronaviru. Hlavní hygienička taky uvedla, že od čtvrtého stupně systému PES by se opatření v Česku měla řídit podle pandemického zákona – a ne nouzového stavu. Změní se taky pravidla ve třetím stupni u kulturních a sportovních akcí.

Lidové noviny

Ministerstvo školství odmítlo plošné opakování posledních ročníků středních škol. V poslední době o něj přitom žádá stále víc studentů kvůli ztíženým podmínkám distanční výuky během epidemie koronaviru. Podle ministerstva je ale toto rozhodnutí čistě na ředitelích škol. Tématu se podrobně věnují Lidové noviny. Ředitelé škol můžou svým studentům s opakováním vyhovět v případě, kdy mají volnou kapacitu v nižším ročníku. Tu nemůžou překračovat – zvlášť kvůli hygienickým a bezpečnostním důvodům.

Regionální Deník

Překonávat izolaci v nemocnicích pomáhají pacientům na covidových odděleních například tablety. Regionální Deník zjistil, že třeba ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze jich od tohoto týdne mají deset. Pacienti díky nim můžou vidět příbuzné, se kterými se kvůli nemoci nemůžou setkat. S obsluhou přístrojů jim pomáhají dobrovolníci.