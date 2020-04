Výběr z médií: útok na vnitro, problémy myslivců s výkupem zvěřiny i Paměti z karantény

Ve středečním výběru z médií se dočtete, že hackeři zaútočili minulý týden i na informační systémy ministerstva vnitra. Nešlo ale o masivní snahu vyřadit je z provozu. Píší to Lidové noviny. Policie podle Práva loni trestně stíhala 142 příslušníků bezpečnostních sborů. Je to o 46 lidí méně než v roce 2018. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:56 22. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hackeři zaútočili minulý týden i na ministerstvo vnitra (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Zřejmě až v prosinci vyrovnají nemocnice propad ve vyšetřeních a zákrocích, které nesměly od března kvůli koronaviru provádět. Píše to deník E15 s odvoláním na odhady Svazu zdravotních pojišťoven. Mnoho lékařů přitom varuje, že se to může podepsat na zdravotním stavu populace.

Mf Dnes

Česká zvěřina ztratila odbyt, píše Mf Dnes. Je to jeden z důsledků zavření restaurací a hotelů kvůli koronavirové pandemii. Výkupny přestaly od myslivců zvěřinu brát.

Regionální Deník

Muzeum v Ústí nad Labem zorganizovalo projekt, v němž chce využít nynější izolace seniorů kvůli koronaviru k tomu, aby psali paměti. Píše o tom regionální Deník. Své Paměti z karantény do muzea již poslalo prvních sedm seniorů. Autory jsou Češi i Němci.

Lidové noviny

Hackeři zacílili minulý týden i na informační systémy ministerstva vnitra. Píšou to Lidové noviny s odvoláním na Jiřího Korbela z tiskového oddělení ministerstva. Nešlo však o masivní snahu vyřadit je z provozu jako v případě českých nemocnic a třeba pražského letiště.

Právo

Policie loni trestně stíhala 142 příslušníků bezpečnostních sborů. Je to o 46 lidí méně než v roce 2018. Vyplývá to ze zprávy Generální inspekce bezpečnostních sborů, do které nahlédlo středeční Právo. Ve všech případech loni šlo o úmyslné trestné činy. Nejvíc jich GIBS řešila v Praze.