Výběr z médií: stále drahá mobilní data, vysoká inflace v Česku i miliardáři uzavírající závěti

V českém tisku se ve středu dočtete, že v Česku jsou stále neúměrně drahá mobilní data. Operátoři u nás sice navýšili objemy dat, v jiných evropských zemích jsou ale limity stále o dost vyšší a navíc za nižší poplatky, píše Právo. Proč všechno zdražuje? Odpověď hledá Deník N. Příčinou je koronavirus i politické tlaky na co nejrychlejší cestu z ekonomických následků lockdownů. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:22 2. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku jsou stále neúměrně drahá mobilní data. Operátoři u nás sice navýšili objemy dat, v jiných evropských zemích jsou ale limity stále o dost vyšší a navíc za nižší poplatky, píše Právo (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

Hospodářské noviny

V českých restauracích chybí desítky tisíc pracovníků. Během koronavirové krize musely propouštět, teď naopak personál hledají. Jde to ale těžko, všímají si Hospodářské noviny. Třeba poptávka po brigádnících vzrostla o 200 procent. Lidé se do pohostinství ale často nehrnou a nechtějí se ani vracet. Mají obavy z nestability práce, pokud by přišla další koronavirová vlna.

Nejvyšší správní soud: Omezení restaurací na přelomu dubna a května bylo v rozporu se zákonem Číst článek

Mf Dnes

Sekačky, bazény, jízdní kola, nábytek, ale i domácí mazlíčky - to všechno si lidé pořizovali během doby koronavirové častěji než obvykle. Mf Dnes zmapovala, za co Češi utráceli v době, kdy nás situace donutila trávit čas převážně doma, nebo třeba na vlastních zahradách. Některým zmíněným segmentům vzrostly tržby na jeden nákup v průměru téměř o 50 procent.

E15

Právní kanceláře zaznamenaly mimořádně silný zájem movitých podnikatelů o sepsání závětí. Téma pro středeční deník E15. Ta píše, že miliardáři začali smlouvy o dědických záležitostech ve velkém řešit po letošním tragickém úmrtí nejbohatšího Čecha Petra Kellnera.

Home office i distanční výuka. Češi loni využívali víc mobilních dat, jejich objem se zvýšil až o 71 procent Číst článek

Deník N

Proč v Česku i v Evropě všechno zdražuje? Odpověď na tuto otázku hledá Deník N. Významnou příčinou zdražování je koronavirová pandemie, růst cen posilují i politické tlaky na co nejrychlejší cestu z ekonomických následků lockdownů. Inflace je v Česku čtvrtá nejvyšší v Evropské unii.

Právo

V Česku jsou stále neúměrně drahá mobilní data, píše středeční Právo. List srovnává český trh s těmi zahraničními. Operátoři u nás sice navýšili objemy dat, v jiných evropských zemích jsou ale limity stále o dost vyšší a navíc za nižší poplatky. Výrazně méně platí za data třeba Rumuni nebo Maďaři.