Výběr z médií: zastavení modernizace armády, obrovský zájem o SUV i zateplení bytových domů

V českém tisku se v úterý dočtete, že miliardové škrty zastaví modernizaci armády. Ministerstvo obrany totiž stále ještě nemá jasno, jaký bude rozpočet na další rok, píše deník E15. Zájem o sportovně-užitkové vozy v posledních třech letech podle Hospodářských novin rekordně roste. Počítá s tím i Škoda Auto, která zvažuje vozům SUV v příštích třech letech vyhradit továrnu v Kvasinách. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:31 24. listopadu 2020

Hospodářské noviny

Zájem o sportovně-užitkové vozy v posledních třech letech rekordně roste. Počítá s tím i společnost Škoda Auto, která zvažuje vozům SUV v příštích třech letech vyhradit továrnu v Kvasinách. Tento typ vozů ale produkuje nejvíc oxidu uhličitého ze všech nově vyrobených aut, a i kvůli tomu se některým výrobcům nedaří plnit emisní limity Evropské unie, upozorňují úterní Hospodářské noviny.

Mf Dnes

Epidemie koronviru s sebou nese i řadu mýtů o tom, jak v současnosti funguje pohřbívání obětí covidu-19, tématu se věnuje úterní Mf Dnes. Podle aktuálních pravidel platí pro poslední rozloučení stejná pravidla, jako před epidemií, jediným omezením je počet osob, které se pohřbu mohou zúčastnit, tedy do dvaceti lidí.

Regionální Deník

Do 29. listopadu přijímají úředníci žádosti o dotace na zateplení bytových domů, připomíná regionální Deník. Podle bytových družstev je ale administrativa příliš složitá, a podle Svazu českých a moravských bytových družstev tak v Česku zmodernizované zateplení postrádá přibližně 40 procent paneláků.

Lidové noviny

Kvůli přípravě na přijímací zkoušky na střední školy se žáci devátých ročníků do školních lavic vrátí v pondělí 30. listopadu. Ve stejný den je přitom termín podání přihlášky na obory, kde jsou podmínkou přijetí talentové zkoušky. O tom, jakou podobu budou přijímací zkoušky mít, ale ministerstvo školství v těchto dnech teprve jedná, píší Lidové noviny.

E15

Miliardové škrty zastaví modernizaci armády - to je titulek úterního deníku E15. Ministerstvo obrany totiž stále ještě nemá jasno v tom, jaký bude rozpočet pro armádu na další rok. Komunisté například prosazují desetimiliardový škrt jako podmínku pro odsouhlasení celkového státního rozpočtu. V případě, že by ANO a ČSSD souhlasili, by se ale pozastavil třeba nákup nových bojových vozidel pěchoty a omezit by se musely i další projekty resortu.

Právo

Deník Právo si všímá toho, že povinné ručení zdražuje. Letos sice o něco pomaleji, i tak ale podle České kanceláře pojistitelů vzroste o přibližně tři procenta. Lidé tak za povinné ručení zaplatí v průměru 3066 korun. Důvodem zdražování jsou podle pojišťoven rostoucí ceny vozidel, a tím pádem i vyšší ceny v případě škod.