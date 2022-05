Výběr z médií: nový tramvajový most v Praze, chyby nemocnic během covidu a zdražování školních obědů

V českém tisku se v pátek dočtete, že chystaný pražský tramvajový most spojující Smíchov s Podolím už dostal stavební povolení. Informuje o tom deník E15. Zdražování potravin a energií dopadne podle Deníku N i na ceny školních obědů. A nemocnice v Česku dělaly během epidemie covidu-19 víc chyb, píše Mf Dnes. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:10 6. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Chystaný pražský tramvajový most spojující Smíchov s Podolím už dostal stavební povolení. Píše o tom deník E15 s tím, že práce by mohly začít letos v létě. Most má zatím pracovní název Dvorecký, nakonec ale možná ponese jméno nedávno zemřelé americké diplomatky Madeleine Albrightové.

Mf Dnes

Nemocnice v Česku dělaly během epidemie covidu-19 víc chyb, to je titulek Mf Dnes. Nežádoucích událostí, jako jsou špatně podané léky, pády pacientů nebo proleženiny několik let před rozšířením koronaviru ubývalo. Pandemie a s ní spojené zatížení zdravotníků situaci zase zhoršily. Zařízení se snaží chybám předcházet, shodují se ale, že se jim nedá úplně zamezit.

Deník N

Zdražování potravin a energií dopadlo i na školní jídelny. To je téma Deníku N. Jídelny se proto snaží nakupovat ve slevách, předzásobují se, nebo dokonce mění jídelníčky.

Ceny obědů se zatím většinou nezvyšují, školy se je budou snažit udržet beze změny až do konce školního roku. Od nového období už se ale zdražování stravného nevyhnou. Odhadují, že ceny zvednou zhruba o deset procent.

Hospodářské noviny

Nemocnici ve středočeských Hořovicích nově na urgentním příjmu pomáhá umělá inteligence. Všimly si toho Hospodářské noviny. Na rentgenovém snímku dokáže do minuty odhalit zlomeninu, plicní uzly nebo třeba oteklý kloub. Lékaři se tak můžou velice rychle rozhodnout, co s pacientem dál, případně kterého ošetřit dřív.

Deník

Češi si oblíbili veřejná ohniště a grily. Po celém Česku jsou takových volně přístupných piknikových míst desítky. Deník dodává, že se dají najít hlavně v Praze. Některé takzvané grillpointy jsou k dispozici zdarma, další za poplatek.