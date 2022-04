Výběr z médií: zvedání mezd kvůli inflaci, evakuace z lanovek a vysoké akcie firmy ČEZ

V českém tisku se v úterý dočtete o plánovaném navyšování mezd zaměstnanců firem kvůli vysoké inflaci. Napsaly to Hospodářské noviny. O evakuačních plánech lyžařských areálů se dočtete v Mf Dnes a deník E15 informuje o vysokých akciích firmy ČEZ. Další témata shrnuje výběr z médií, sestavený Radiožurnálem. Praha 7:09 12. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lyžařské areáli při evakuaci z lanovek příliš spoléhají na záchranné služby | Foto: René Volfík | Zdroj: iRozhlas

Hospodářské noviny

Většina firem se chystá navyšovat kvůli vysoké inflaci mzdy. Píšou to Hospodářské noviny. V anketě Hospodářské komory, která v Česku zastupuje asi 16 tisíc firem, se pro zvyšování mezd vyslovilo 70 procent oslovených společností. Mzdu se chystají zvýšit kvůli inflaci většinou o 5 až 10 procent. Navyšování mezd ale může inflaci dále urychlovat, stejně jako třeba neočekávané výdaje státního rozpočtu například v souvislosti s migrační vlnou z Ukrajiny.

Mf Dnes

Lyžařské areály se při evakuaci lidí z lanovek podle Drážního úřadu příliš spoléhají na hasiče. Informuje o tom úterní Mf Dnes. Případnou evakuaci cestujících by měli ale provozovatelé lanovek zvládat sami. Úřad by měl proto podle svého ředitele Jiřího Koláře evakuační plány areálů více kontrolovat. Skiareály by měly mít dostatek vyškolených pracovníků, kteří zvládnou v případě nouze i horolezecké manévry.

E15

Podle deníku E15 jsou akcie polostátní firmy ČEZ na nejvyšší úrovni od roku 2008. Blíží se k hranici jednoho tisíce korun za kus. Energetické společnosti pomáhají vysoké ceny energií i nejistota na energetickém trhu, píše deník. Podle analytika České spořitelny Petra Bárteka začínají investoři věřit tomu, že vysoké ceny energií zůstanou dlouhodobě, a to zejména kvůli ruské invazi na Ukrajinu. V pondělí se akcie ČEZ prodávaly kolem 990 korun za kus.

Lidové noviny

Zubaři, kteří nemají smlouvu s pojišťovnou, zvedají ceny až o třetinu. Všímají si toho Lidové noviny. Podle nich zdražují zejména zákroky, které vyžadují nějaký další materiál. Typicky jde například o udělání bílé plomby a dalších zubních náhrad včetně protéz. Roste totiž nejen cena samotného materiálu, ale zubaři musejí do výsledné částky promítnout i roustoucí ceny energií. Přesto se cena stomatologických úkonů reguluje zákonem.

Právo

Medici z Ukrajiny budou muset podstoupit přijímací zkoušky, aby mohli pokračovat ve studiu medicíny v Česku. Jestli budou moct navázat tam, kde na Ukrajině kvůli válce skončili, budou podle úterního Práva školy posuzovat jednotlivě. Univerzity ale mnoho zájemců o studium neočekávají. Ukrajinští medici si po přijímací zkoušce budou moct vybrat, jestli budou studovat v češtině nebo v angličtině. Pokud zvolí angličtinu, budou si muset za studium platit. Jeden akademický rok vyjde podle deníku na stovky tisíc korun. Studium v češtině je bezplatné.