Výběr z médií: balíčky nadstandardní péče, bezletová zóna nad polygonem BMW i účtování elektřiny

V českém tisku se ve středu dočtete, že některé české nemocnice nabízejí balíčky nadstandardní péče pro bohatší pacienty. Takový přístup se ale podle právníků může pohybovat na hraně zákona, píše Mf Dnes. Automobilka BMW podle deníku E15 usiluje o omezení vzdušného prostoru nad svým zkušebním polygonem na Sokolovsku. Obává se špionáže od konkurence. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:32 17. srpna 2022

Mf Dnes

Některé české nemocnice nabízejí balíčky nadstandardní péče pro bohatší pacienty. Se zjištěním přichází deník Mf Dnes. Zařízení se prostřednictvím těchto služeb například přizpůsobují pacientům s termíny operací, nabízejí jim konzultace s nutričními terapeuty nebo jim umožňují doprovod v nemocnici. Podle některých oslovených právníků se ale takový přístup může pohybovat na hraně zákona.

Hospodářské noviny

Česko je stále jednou z mála zemí, které elektřinu účtují tak, že je to nevýhodné pro malé výrobce. To je titulek Hospodářských novin. V některých situacích se totiž stává, že třeba domácnosti s fotovoltaickými elektrárnami dodávají do distribuční sítě levnou elektřinu a odebírají drahou, i když si ji můžou vyrobit. Příčinou je způsob měření spotřeby energie – takzvaně po fázích. V zahraničí je přitom běžné, že dodaný a odebraný výkon jednoduše odečtou a domácnosti tak mají energie zdarma.

E15

Automobilka BMW usiluje o omezení vzdušného prostoru nad svým zkušebním polygonem na Sokolovsku. Dočtete se o tom ve středečním deníku E15. Podnik se totiž obává špionáže od konkurence prostřednictvím dronů a taky možných pádů sportovních letadel. O omezení teď jedná s Úřadem pro civilní letectví.