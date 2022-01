Výběr z médií: dražší užívání bytů, méně zavřených podniků kvůli hygieně i zájem o elektrokola

V českém tisku se v pondělí dočtete, že kromě cen bytů a domů rostou i náklady na jejich užívání. Vzrostly o 11 procent. Vyšší ceny ovlivňují dražší materiál i vyšší náklady na řemeslníky, píší Lidové noviny. Kvůli nedodržování hygienických požadavků muselo podle regionálního Deníku loni v Česku zavřít 94 provozoven. Oproti předchozím rokům je to mírný pokles. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:49 10. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kromě cen bytů a domů rostou i náklady na jejich užívání. Vzrostly o 11 procent. Vyšší ceny ovlivňují dražší materiál i vyšší náklady na řemeslníky, píší Lidové noviny (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

Češi mají větší zájem o elektrokola. Všímá si toho Mf Dnes. Za loňský rok se jich v Česku prodalo skoro 123 tisíc, tedy meziročně o dvě a půl procenta více. Zároveň roste i počet vyrobených elektrokol, kterých se v Česku loni vyrobilo asi 330 tisíc. Mezi cyklisty je největší zájem o horská elektrokola, naopak malý zájem je podle deníku o městská elektrokola.

Hospodářské noviny

Českou aplikaci, která předpovídá sucho, sledují miliony lidí po celém světě. To píšou Hospodářské noviny. Aplikace Intersucho od české Akademie věd nově ve spolupráci s platformou Windy.com předpovídá sucho pro téměř celou planetu. Žádný takový nástroj podle tvůrců dosud nebyl globálně dostupný. Funkci nabízí platforma Windy, kterou založil majitel firmy Seznam.cz Ivo Lukačovič. Lidé tam můžou sledovat intenzitu sucha a následný vývoj pro nejbližších deset dní.

E15

Pěti mýtům a nejasnostem o nástupu elektromobilů se věnuje pondělní vydání deníku E15. Podle něj se například nesprávně interpretuje zákaz spalovacích motorů. Evropská komise totiž po roce 2035 navrhuje pouze zákaz jejich prodeje, a ne jejich využívání. Podle E15 tak lidé budou moct používat auta se spalovacími motory minimálně dalších 25 let.

Lidové noviny

Kromě cen bytů a domů rostou i náklady na jejich užívání. Upozorňují na to Lidové noviny. Podle nich se ceny nemovitostí během pěti let zdvojnásobily. Meziročně pořízení bydlení zdražilo o 21 procent. To je největší skok od roku 2008, od kdy se tato statistika zveřejňuje. Ceny údržby bydlení vzrostly taky skokově, a to o 11 procent. Podle deníku vyšší ceny ovlivňují dražší materiál i vyšší náklady na řemeslníky.

Regionální Deník

Kvůli nedodržování hygienických požadavků muselo loni v Česku zavřít 94 provozoven. Píše to regionální Deník. Oproti předchozím rokům je to mírný pokles. V roce 2020 muselo například zavřít 109 podniků. Podle mluvčího Státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavla Kopřivy pokles ovlivnila i protiepidemická opatření, která výrazně některé provozovna omezila.

Týdeník Hrot

Zmrazení platů ve veřejném sektoru může způsobit špatné uplatnění některých absolventů vysokých škol. Upozorňuje na to týdeník Hrot. Podle něj v příštím desetiletí ubyde taky pracovníků v některých odvětvích průmyslu. Například kvůli nástupu elektromobilů a větší robotizaci už automobilky nebudou potřebovat tolik dělníků jako dnes. Naopak velká poptávka bude po lidech, kteří budou umět nové technologie vyvíjet, programovat a opravovat.