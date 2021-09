Výběr z médií: nákup francouzských děl, nárůst sexuální kriminality nebo nelegální dovoz léků

Ministr obrany za ANO Lubomír Metnar chystá smlouvu k nákupu nových samohybných houfnic Caesar. Zakázku za osm a půl miliardy korun projedná v pondělí vláda, píšou Hospodářské noviny. Pondělní Lidové noviny si všímají nárůstu sexuální a mravnostní kriminality. Policie letos přistihli 133 hříšníků. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:50 13. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr obrany Lubomír Metnar chystá zakázku za osm a půl miliardy korun | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

Stát hodlá do dvou let spustit systém pro sledování a provoz dálkově řízených dronů. O plánovaných pravidlech informuje Mf Dnes. Pod kontrolou chce mít stát všechny drony s hmotností přes 250 gramů. Řídící provozu by měli mít do dvou let drony v jedné online databázi společně s pilotovanými letadly. Služby pro provoz dronů by mělo poskytovat Řízení letového provozu.

Hospodářské noviny

Chybí poslední razítko a česká armáda dostane nová francouzská děla za osm a půl miliardy korun. Píšou o tom Hospodářské noviny. O detailech smlouvy bude v pondělí mluvit na vládě ministr obrany Lubomír Metnar za ANO. Čeští dělostřelci mají dostat 52 nových samohybných houfnic od francouzské zbrojařské firmy Nexter. Součástí zakázky je i zvláštní dohoda o výrobě munice v hodnotě stovek milionů korun, kterou nakonec budou zajišťovat české firmy.

Deník N

Očkovaných lidí s covidem přibývá. To je titulek Deníku N, který má k dispozici novou analýzu Ústavu zdravotnických informací a statistiky pro poslance. Za růst případů nákazy u lidí s dokončeným očkováním může varianta delta i snižující se účinnost vakcíny v čase. Ta ale i dál chrání před úmrtím na covid.

E15

Škodovka se chystá přejít z uhlí na biomasu. Dočtete se v deníku E15. Ško-Energo – dceřiná společnost automobilky – plánuje za dvě a půl až tři miliardy korun zmodernizovat své tepelné zdroje, aby omezila produkci oxidu uhličitého. Teplárna Ško-Energo v Mladé Boleslavi má získat zcela nový kotel a další dva chce firma modernizovat. Všechny tři pak budou spalovat pouze biomasu.

Lidové noviny

V Česku meziročně stoupla sexuální a mravnostní kriminalita. Všímají si toho Lidové noviny. Policie hlásí víc případů dětské pornografie, za nárůstem mravnostních deliktů ale stojí i šíření covidu. Za prvních sedm měsíců policie letošního roku registruje 370 trestných činů šíření dětské pornografie.

Právo

Češi si během pandemie covidu rekordně objednávají léky z Číny i USA. To je přitom nelegální. Téma pro pondělní Právo. Zásilky léků prověřuje Státní zdravotní ústav pro kontrolu léčiv. Letos zaznamenal 60 procentní nárůst v počtu posuzovaných zásilek oproti stejnému období loňského roku.