Výběr z médií: odchod soudních znalců, klesající nabídka brigád i prodražený nákup obrněnců

Soudní znalci kvůli zpřísnění podmínek práce a podnikání hromadně končí. Píší to čtvrteční Hospodářské noviny. Nabídka brigád v Česku klesla na polovinu, na jedno místo se tak hlásí třikrát více zájemců. Téma pro deník Mf Dnes. Chystaný nákup bojových vozidel pěchoty by mohlo prodražit zapojení státního podniku VOP CZ. Informuje o tom deník E15. Více v pravidelném výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:03 17. června 2021

E15

Nákup obrněnců skrývá výdaje za stovky milionů - to je titulek čtvrtečního vydání deníku E15. Chystaný nákup bojových vozidel pěchoty by mohlo prodražit zapojení státního podniku VOP CZ, na kterém trvá ministerstvo obrany. Firma údajně nemá potřebné technologie a kvalifikované pracovníky. Její ředitel tvrdí, že to není pravda.

Rezort po zájemcích o dodávku požaduje, aby se VOP podílel na výrobě ze 40 procent. Na chybějící nezbytné technologie pro výrobu a servis vozidel ve VOP upozornili podle E15 někteří poslanci. Finance na nápravu by pak mohly jít do stovek milionů korun.

Hospodářské noviny

Soudní znalci hromadně končí. Nelíbí se jim nová pravidla, podle kterých jim přibylo práce a výdělky se zásadně nezvýšily. Všímají si toho Hospodářské noviny. Za posledních deset let ubyla třetina znalců, aktuálně jich je v Česku přes 6700. Jejich nedostatek přitom prodlužuje řízení až o roky.

Znalcům stát zpřísnil podmínky podnikání - od letoška si musí platit pojištění, čeká je pravidelné přezkušování a kontroly posudků. A zvýšily se i sankce. Úbytek podle Hospodářských novin zrychlil i kvůli novému zákonu o znalcích, který platí od ledna. Kromě jednotlivců končí navíc i znalecké ústavy.

Deník

Sucho v Česku by podle vládního plánu pomohla vyřešit výstavba desítek přehrad a vodních nádrží. Tempo jejich budování ale vázne, píše regionální Deník. Ministerstvo zemědělství navrhlo pro akumulaci povrchových vod 86 míst, jen na čtyřech by se ale mohlo začít stavět do deseti let.

Regionální deník uvádí, že v Česku trvá příprava pro výstavbu přehrad zhruba deset až patnáct let. Nejblíže stavbě jsou teď podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého Nové Heřminovy na Opavsku, Senomaty a Šanov na Rakovnicku. Plánované nádrže by tak mohly být hotové kolem roku 2040.

Mf Dnes

Nabídka brigád klesla na polovinu, mizí tradiční sezónní práce v gastronomii a cestovním ruchu. Podle deníku Mf Dnes zároveň zájemců o přivýdělek neubylo, na jedno místo se hlásí až třikrát víc brigádníků než v roce 2019.

Velký zájem mají lidé o kancelářské práce - třeba telefonického operátora nebo recepční. Naopak míň se jich hlásí na pozice, kde funguje vícesměnný provoz a je potřeba těžší fyzická práce, jako jsou pole nebo stavby. Firmy naopak shání sezónní pracovníky do výroby, automobilového průmyslu nebo skladů, uvádí deník Mf Dnes.

Právo

Kolektivní imunity na covid-19 dosáhne Česko na podzim - deníku Právo to ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Jako hranici pro získání kolektivní imunitu označují odborníci 80 procent populace. Podle Duška bude mít na podzim dokončené očkování 60 až 70 procent lidí v Česku, další budou mít dostatek protilátek po prodělání nemoci.