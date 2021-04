Výběr z médií: náměstkovi Jarošovi chybí prověrka, Škoda zvažuje odchod z Číny i nehody na přejezdech

V českém tisku se ve středu dočtete, že novému politickému náměstkovi ministerstva zahraničí Pavlu Jarošovi chybí povinná prověrka. Jaroš si o prověrku na stupeň tajné zažádal. Získat ji ale může nejdřív za několik měsíců, píše Deník N. Automobilka Škoda Auto podle Hospodářských novin zvažuje odchod z čínského trhu. Prodeje citelně klesají, loni meziročně spadly skoro o 40 procent. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:02 21. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novému politickému náměstkovi ministerstva zahraničí Pavlu Jarošovi chybí povinná prověrka. Upozorňuje na to Deník N. Jaroš si o prověrku na stupeň tajné zažádal. Získat ji ale může nejdřív za několik měsíců. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Platby iPhony nebo chytrými hodinkami od firmy Apple zažívají v Česku rozmach. Podle deníku E15 funguje přes službu Apple Pay 60 procent všech digitálních peněženek. 35 procent na trhu mobilních plateb připadá společnosti Google. Služba Apple Pay vstoupila na tuzemský trh v únoru 2019. A jasně převálcovala konkurenční službu internetového kolosu Google, kterou řada bank zavedla už na konci roku 2017.

Deník N

Novému politickému náměstkovi ministerstva zahraničí Pavlu Jarošovi chybí povinná prověrka. Upozorňuje na to Deník N. Náměstka dosadil do funkce minulý týden vicepremiér Jan Hamáček z ČSSD, který resort dočasně vede. Jaroš si o prověrku na stupeň tajné zažádal. Získat ji ale může nejdřív za několik měsíců. Podle Hamáčka to není problém.

Mf Dnes

Na železničních přejezdech umírá stále víc lidí, upozorňuje Mf Dnes. Letošní první čtvrtletí bylo podle deníku nejhorší za posledních pět let. Od ledna do března se podle dat Drážní inspekce stalo na přejezdech celkem 46 srážek a zemřelo při nich 12 lidí.

Regionální Deník

Lidé v Česku i přes pandemii kupují zahraniční dovolené, píše regionální Deník. Cestovní kanceláře očekávají, že se letos ve srovnání s rokem 2019 dostanou na zhruba 60 procent. Největší zájem je o Spojené arabské emiráty, Egypt a Kanárské ostrovy.

Hospodářské noviny

Automobilka Škoda Auto zvažuje odchod z čínského trhu, dočtete se v Hospodářských novinách. Prodeje škodovek v Číně citelně klesají. Loni se meziročně prodalo skoro o 40 procent automobilů méně než před krizí. Vedení firmy teď proto přehodnocuje svou strategii.