Výběr z médií: cena bytů neklesne ani při rychlejší výstavbě, nová budova Národní knihovny i platy žen

Ve čtvrtek se v českých médiích dočtete, že ani snadnější výstavba nových bytů zlevnění nemovitostí nepřinese. Cenu totiž vyhánějí lidé kupující byty na investici. Píše to týdeník Ekonom. Praha a ministerstvo kultury podle Hospodářských novin hledají místo pro novou budovu Národní knihovny. Ministr Lubomír Zaorálek (ČSSD) počítá s novou architektonickou soutěží. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:08 16. ledna 2020

E15

Oteplování ohrožuje slavná alpská střediska. Píše to deník E15. O většinu své sněhové pokrývky můžou do konce století přijít sjezdovky v nižších nadmořských výškách. Tvrdí to studie Ústředního ústavu pro meteorologii a geodynamiku ve Vídni.

Ekonom

Ani snadnější výstavba nových bytů zlevnění nemovitostí nepřinese. Naznačuje to týdeník Ekonom. Problém podle něj není ani tak na straně nabídky, ale na straně poptávky. Cenu totiž vyhánějí lidé kupující byty na investici a ti budou skupovat i podstatnou část nově postavených nemovitostí. Po rychlejším povolování staveb volají hlavně developeři. I oni sami ale přiznávají, že lidí, kteří si kupují byt na investici, je hodně.

Hospodářské noviny

Praha a ministerstvo kultury hledají místo pro novou budovu Národní knihovny. Tématu se věnují Hospodářské noviny. Projekt z dílny architekta Jana Kaplického a Letenská pláň jsou už ale ze hry. Ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD počítá s novou architektonickou soutěží.

Lidové noviny

Na rakovinu umírá čím dál méně lidí. To je téma Lidových novin. Ve Spojených státech zemřelo na rakovinu v roce 2017 o 2,25 procenta méně lidí než o rok dřív. Byl to největší pokles za téměř 90 let. Podobně je na tom Česko. Počet úmrtí na rakovinu u nás klesá od roku 2003.

Deník N

Ženy se mužských platů jen tak nedočkají. Tak zní titulek Deníku N. Pokud by pokračovalo současné tempo, budou mít ženy takovou mzdu jako mužští kolegové na stejné pozici za 257 let. V celosvětovém průměru teď ženy vydělají o 45 procent méně než muži. V Česku mají o 21 procent méně. Vyplývá to z dat Světového ekonomického fóra.

Právo

Hasiči vloni odhalili nedostatky v požárním zabezpečení u třetiny českých památek. Tématu se věnuje deník Právo. Proti minulým rokům je ale problémů méně – v roce 2016 nevyhovovaly hned dvě třetiny historických budov.