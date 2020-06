Výběr z médií: omezení v národních parcích, petice polského dolu nebo bojové jednotky v Mali

Návštěvníci českých národních parků čeká od příštího roku nejspíš nutnost rezervace návštěvy, píše sobotní Mladá fronta Dnes. Polské odbory sepsali petici na ochranu dolu a elektrárny Turów. Informuje o tom regionální Deník. Čeští vojáci v Mali se změní v bojovou jednotku a mohli by se v budoucnu zapojit i do akcí proti islámským teroristům. Téma pro sobotní Právo. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:30 13. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Národní parky řeší také nedostatek financí - zlepšit situaci by mohlo placené vstupné | Zdroj: Profimedia

Mf Dnes

Nejoblíbenější místa v českých národních parcích nejspíš čeká už od příští sezóny omezení počtu návštěvníků, informuje Mlada fronta Dnes. Regulaci chce zavést ministerstvo životního prostředí, které se na tom dohodlo s národními parky.

Podle ministra Richarda Brabce (ANO) je omezení v zájmu obcí, přírody i samotných turistů a někde by se s ním mohlo začít už letos. Návštěvník si zarezervuje lístek na konkrétní místo, den i hodinu. Zatím není jasné, jak bude regulace vypadat technicky.

Parky zároveň připouštějí, že do budoucna bude potřeba diskutovat i o jejich financování, potvrzuje mluvčí Krkonošského národního parku Radek Drahný. Šancí, jak zajistit další peníze, na ochranu přírody by bylo i možné zavedení placeného vstupného. To by podle deníku nevadilo ani samotným návštěvníkům.

Deník

Zaměstnanci firmy Polska Grupa Energetyczna spustili petiční akci na ochranu dolu a elektrárny Turów. Tématem se zabývá sobotní Deník. Poláci totiž nesouhlasí s Čechy, kteří dlouhodobě poukazují na negativní vliv elektrárny na životní prostředí.

Podle polských odborů chce Česko důl i elektrárnu zlikvidovat a připravit tak tisíce lidí o práci. Organizace Greenpeace už před časem upozornila na to, že se v dole podle ní těží ilegálně. Také vyzvala ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) a českou vládu, aby polskou stranu zažalovali u Evropského soudního dvoru.

Poláci mají v plánu doručit petici předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové. Podpisy sbírají zaměstnanci spolu s rodinnými příslušníky, odboráři a zastupiteli obcí. Pomáhají jim také farnosti nebo skauti. Podle předsedy představenstva firmy PGE Wojciecha Dabrowskiho žádné aktivity firmy neporušují zákon. Dodává, že zrušení těžby uhlí není možné z technických, ekonomických ani sociálních důvodů.

Lidové noviny

V Česku přibývá chovatelů šneků, píší Lidové noviny. Jejich chov je výhodný hlavně díky jejich rychlému množení. Nad jejich správným chovem je ale zapotřebí důsledný veterinární dohled.

Například Jiří Szotkowski šneky chová a připravuje z nich různé delikatesy. Podle něj je důležité pro šneky zvolit správné krmivo i podmínky k chovu. Ke šnekům určeným pro konzumaci jsou ideální dva africké druhy. Oproti zahradním šnekům dokážou snést až šestkrát více vajec. Vylíhnuté šneky je třeba dát do ohrazeného venkovního pole, kde za tři měsíce dorostou.

Usmrcení šneka je pak podle chovatele velmi citlivé. Spícího šneka schovaného v ulitě je třeba vložit do vařící vody. Je to pro něj rychlý šok. Dál je nutné šneka zbavit ulity a propláchnout v solném roztoku, aby na něm nezůstal sliz. Poté je třeba ho 4 hodiny vařit ve vývaru nebo ve víně.

Právo

Češi se v Mali změní v bojovou jednotku. Tématem se zabývá deník Právo. Už teď tam česká armáda stráží dvě základny a cvičí vojáky. Mohla by se ale i zapojit do bojových akcí například proti islámským teroristům. V pondělí bude o změně smlouvy mezi mezi Mali a Francií, která celou operaci organizuje, jednat vláda.

Čeští specialisté budou nasazeni do bojových akcí hlavně ve střední a severní části Mali. Budou také mít imunit a v případě, že se dopustí trestného činu, budou vyšetřováni v Česku. Informaci potvrdil mluvčí ministerstva obrany Jakub Fajnor. Malijská strana se zároveň zavazuje k tomu, že pokud jí čeští vojáci vydají teroristy nebo povstalce, nebude jim hrozit trest smrti.

Kromě Francouzů a Čechů jsou v zemi také vojáci například z Belgie, Estonska nebo Itálie. Čeští vojáci budou i dál měli radit a asistovat malijským jednotkám. Česká armáda dokonce včera na půl roku převzala velení výcviku tamních vojáků a policistů.