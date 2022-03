Výběr z médií: třetinu cílů ministerstva nesplní, Rusové prodávají byty i příprava strojvedoucích

V českém tisku se ve středu dočtete, že třetinu cílů vytyčených v Národním plánu obnovy ministerstva nebudou schopna splnit. Upozorňuje na to Deník N, který získal audit ministerstva průmyslu a obchodu. Rusové, kteří v Česku vlastní nemovitosti, se podle Hospodářských novin obávají sankcí. Například v Praze se tak snaží prodat byty, a to třeba i pod tržní cenou. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:26 16. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rusové, kteří v Česku vlastní nemovitosti, se podle Hospodářských novin obávají sankcí. Například v Praze se tak snaží prodat byty, a to třeba i pod tržní cenou. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Strojvedoucí Českých drah se připravují na zavedení bezpečnostního železničního systému ETCS. Ten má být povinný od roku 2025 na dvou tranzitních koridorech z Děčína do Břeclavi a z Břeclavi do Bohumína. Píše to Mf Dnes. V současné době se strojvedoucí připravují formou prezenčních školení, online výuky a zácviku ve voze. Ministerstvo dopravy ale potvrdilo, že do přípravy zavede i povinný výcvik na trenažérech.

Rusové, kteří v Česku vlastní nemovitosti, se obávají sankcí. Například v Praze se tak snaží prodat byty, a to třeba i pod tržní cenou. Všímají si toho středeční Hospodářské noviny. Třeba třípokojový byt o velikosti 73 metrů čtverečních by se podle deníku normálně prodával za necelých osm milionů korun. V současné době ho ruští majitelé nabízí o 600 tisíc levněji. Skoro devadesátimetrový byt ve Vršovicích se teď nabízí za rovných jedenáct milionů korun místo standardních 12,5 milionu.

Třetinu cílů vytyčených v Národním plánu obnovy ministerstva nebudou schopna splnit. Upozorňuje na to Deník N, který získal audit ministerstva průmyslu a obchodu. Národní plán obnovy je součástí evropského balíku na podporu ekonomiky po koronavirové pandemii. Do Česka z něj může přijít až 180 miliard korun. Pokud ovšem Česko cíle nesplní, nemusí dostat slíbené peníze.

V Mělníku se obávají nedostatku míst v základních školách. Podle vedení města bude do pěti let na školy velký nápor nových žáků. Chybět by podle odhadů mohlo až několik stovek míst. Všímá si toho středeční Právo. V Mělníku by tak v budoucna mohla vzniknout nová úplná škola od první do deváté třídy.