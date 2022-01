Výběr z médií: monoklonální látky na vyhození, rodičovské spory o očkování dětí a národní pták

V českém tisku se v sobotu dočtete, že některé nemocnice nejspíš vyhodí monoklonální protilátky na koronavirus. Zřejmě nefungují na variantu omikron, upozornil deník Lidové noviny. Právo se zabývá spory o očkování dětí od pěti do jedenácti let mezi rodiči. Vláda plánuje zavést nový státní symbol, Češi by ta mohli hlasovat o národním ptáku. Informoval o tom regionální Deník. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál.

Praha 7:19 8. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít