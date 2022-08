Výběr z médií: prázdný Národní rozvojový fond a unikátní objev archeologů v Havlíčkově Brodě

V českém tisku se v úterý dočtete, že Národní rozvojový fond je prázdný, píšou Hospodářské noviny. A archeologové v Havlíčkově Brodě narazili podle Mf Dnes na unikátní objev. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:49 16. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hospodářské noviny píšou o Národním rozvojovém fondu, který je prázdný (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Mf Dnes

Archeologové v Havlíčkově Brodě narazili na další unikátní objev. Všímá si toho regionální příloha Mf Dnes. Několik desítek centimetrů pod zemí našli pozůstatky staveb, které ale vůbec nečekali. Místo, totiž v historii fungovalo jako hřbitov nebo park - s budovami výzkumníci nepočítali. K čemu přesně sloužily je zatím záhadou.

Hospodářské noviny

Národní rozvojový fond sliboval miliardy korun na investice, místo toho je prázdný. A ještě několik let by se situace neměla měnit, píšou v úterý Hospodářské noviny. Fond má sloužit k financování projektů na podporu sociálního a ekonomického rozvoje země. Jenže v něm není ani koruna a stejně tak se nevybraly ani projekty, které by podpořil.