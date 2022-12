Výběr z médií: zmírnění zákazu návštěv v nemocnici, zájem o teplé oblečení a dobročinnost během krize

E15

Do stavby a modernizace železnic se letos investovalo víc peněz než do silnic a dálnic. Všímá si toho ekonomický deník E15 na základě rozpočtů Správy železnic a Ředitelství silnic a dálnic. Investice pomohly třeba k modernizaci některých úseků nebo nádraží. A v příštím roce by měla Správa železnic investovat ještě víc.

Mf Dnes

Fakultní nemocnice v Brně po stížnostech zmírnila zákaz návštěv na dětských odděleních. Všímá si toho Mf Dnes. Rodiče kritizovali, že nemůžou být u svých dětí nepřetržitě, což jim umožňuje zákon. Ministerstvo zdravotnictví i kvůli tomuto případu chystá úpravu metodických pokynů.

Lidové noviny

Na zastropovaných cenách energií někteří dodavatelé prodělají. Tématu se věnují Lidové noviny. Stát se sice s dodavateli kvůli cenovému stropu domluvil na kompenzacích, ty ale části z nich nepokryjí náklady. Hrozí tak, že především menší dodavatelé v příštím roce na trhu skončí.

Deník

Ministerstvo zemědělství chystá až čtyřmiliardovou dotaci pro velkochovy hospodářských zvířat. A to kvůli tomu, aby měla zvířata lepší podmínky pro život. Píše o tom Deník. Podle ochránců zvířat ale připravovaný plán podmínky u chovatelů příliš nezlepší.

Hospodářské noviny

V Česku letos vzrostla poptávka po teplejším oblečení. Píšou o tom Hospodářské noviny. Nárůst tržeb zaznamenala třeba společnost Moira nebo e-shop Ovečkárna. Důvodem je podle výrobců rostoucí cena energií a snaha domácností spořit.

Právo

Češi darují peníze potřebným i přes sílící ekonomickou krizi. Píše o tom deník Právo. Rekordní vybrané částky hlásí většina organizací, které se pomoci lidem v nouzi věnují. Letošní čísla ovlivnila v první polovině roku zejména pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny, lidé ale často darují peníze také Čechům ohroženým chudobou.