Výběr z médií: konec papírových rozhodnutí Nejvyššího soudu nebo technologie pro těžbu lithia

Páteční tisk nabízí jako jedno z témat, že Nejvyšší soud přestane vydávat rozhodnutí v tištěné podobě, jak poznamenávají Hospodářské noviny. Čeští vědci vyvinuli novou technologii pro získávání lithia, informuje E15. A Deník varuje před vánočními nákupy v zahraničí. Zdánlivě levná objednávka se může prodražit kvůli směnným kurzům. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:19 26. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozhodnutí Nejvyššího soudu už jen elektronicky | Foto: Filip Jandourek

Hospodářské noviny

Rozhodnutí Nejvyššího soudu přestanou vycházet v tištěné podobě, připomínají páteční Hospodářské noviny. Sbírky nejdůležitějších rozsudků Nejvyššího soudu budou nově dostupné pouze v elektronické podobě. Centrální databáze rozsudků ale stále v Česku chybí. Změnit se to má od příštího roku.

Z nového zákona o státním zastupitelství zůstalo torzo. Měli bychom začít od začátku, říká Zeman Číst článek

Nejvyšší soud je poslední z tří vrcholných soudních institucí, která přechází na výhradně elektronický systém. Ministerstvo spravedlnosti díky přechodu na čistě elektronické vydávání rozsudků ušetří ročně až 750 tisíc korun.

E15

Těžba lithia v Česku se opět přiblížila jeho získávání díky nové technologii, informuje E15. Technologii vyvinuli vědci z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ve spolupráci s několika firmami. Projekt podpořil grantem ve výši 112 miliony korun taky Evropský inovační a technologický institut. Díky tomu vzniknou dvě pilotní zařízení a na základě jejich účinnosti se definitivně rozhodne o případné těžbě.

Deník

Lidem využívajícím zahraniční e-shopy se může zdánlivě levný nákup prodražit, všímá si Deník. Důvodem je směnný kurz, který banky při těchto transakcích využívají, a který se liší od takzvaného středového kurzu stanoveného Českou národní bankou. Kupující ale o tom často nevědí, a proto si ani na tento problém nestěžují.

Deník své zjištění opírá o test firmy Patron Go. Banky si na směnném kurzu při nákupech přes internet v zahraničí účtovaly přirážku tři až pět procent. To se na ceně projeví zejména při velkých nákupech. Celková částka se tak může zvýšit až o stovky korun. Zbystřit by tak měli zákazníci zejména před Vánoci, kdy často nakupují dárky v zahraničí. Deník v této souvislosti zmiňuje například společnosti Amazon, eBay, Alibaba nebo AliExpress.

Čínský AliExpress otevřel u Madridu první prodejnu v Evropě. Lidé čekali před prodejnou i dva dny Číst článek

Mf Dnes

Stavební firmy se obávají rozpočtového provizoria, informuje páteční Mf Dnes. To souvisí s plánovaným odmítnutím současného návrhu státního rozpočtu se schodkem 377 miliard na příští rok, který avizovala nastupující vládní koalice. Hlavní investoři v dopravě i tak věří, že investice ani výstavbu silnic a železnic to výrazně neovlivní.

Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza pro list zmínil, že firmy můžou bez rozpočtu pracovat jen s jednou dvanáctinou provozních výdajů. Problém by pro stavební společnosti znamenalo i pozdější sestavení nového rozpočtu. Nastupující vláda předeslala, že by měl vzniknout do konce března. V případě prodlevy by tak firmy nemohly začít stavět po zimní přestávce.

Právo

Páteční Právo si všímá plánované výpravy českého polárníka Petra Horkého na jižní pól. Po dosažení severního pólu a takzvaného Pólu chladu jde o třetí významný milník, který chce Horký pokořit. Jeho výprava by měla začít už v prosinci, a to navzdory koronavirové situaci, která ve světě panuje.