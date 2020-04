Výběr z médií: odměny jen pro velké nemocnice, volební kampaně i omezení trhu s investičními byty

Ve čtvrtečním výběru z médií se dočtete, že prémie za služby v době epidemie koronaviru možná dostanou jen lékaři a sestry z několika velkých nemocnic. Ministerstvo zdravotnictví totiž podle Deníku N pošle zvláštní peníze jen do nemocnic, které pod něj spadají. Volební kampaně budou podle deníku E15 méně kontaktní. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:53 23. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prémie za služby v době epidemie koronaviru možná dostanou jen lékaři a sestry z několika velkých nemocnic (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

E15

Volební kampaně budou méně kontaktní, píše deník E15. Oslovil politické strany, aby zjistil, jak budou získávat hlasy před říjnovými volbami do krajských zastupitelstev. A zjistil, že zatím spíše plány na kampaně mění. Rozjedou je až po konci restriktivních opatření.

Deník N

Prémie za služby v době epidemie koronaviru možná dostanou jen lékaři a sestry z několika velkých nemocnic. Deník N upozorňuje na to, že ministerstvo zdravotnictví pošle zvláštní peníze jen do nemocnic, které pod něj spadají. Krajské a okresní nemocnice nebo záchranky tak musejí najít finance na odměny u sebe.

Mf Dnes

Stát chce omezit trh s takzvanými investičními byty a chystá kvůli tomu změnu v daních. Všímá si toho Mf Dnes. Od ledna by tak platil vlastník daň z příjmu, pokud prodá svou nemovitost do patnácti let od doby, kdy ji získal. Teď je hranice pětiletá. Realitní analytici a makléři považují změnu za zbytečně přísnou a špatně načasovanou.

Hospodářské noviny

Sociální služby pro rodiny, handicapované lidi nebo seniory v nouzi by mohly fungovat už příští týden. Zmiňují se o tom Hospodářské noviny, kterým to napsala ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Organizace poskytující tyto služby upozorňují, že se bez nich klienti už déle neobejdou.

Ekonom

Se sklizní pomohou dělníci z ciziny, to je titulek z týdeníku Ekonom. A aspoň tak to plánuje ministr Miroslav Toman (za ČSSD). Podle něj je ale nutné pomoci zemědělcům už teď, aby mohli úrodu založit. Bez toho totiž nebudou mít co sklízet.

Regionální Deník

Některým chovatelům šelem docházejí peníze na jejich krmení a přemýšlejí, jak se jich zbavit. Téma rozebírá regionální Deník. Podle něj mají problémy hlavně neoficiální zoo, kde majitelé nabízeli za poplatek pomazlení se šelmami. Kvůli karanténě teď nemají zájemce, a pak ani peníze na žrádlo.