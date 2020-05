Výběr z médií: prošetřování nové nemocnice ve Zlíně, narušení sociálních vztahů i výzkum mumie

V úterním výběru z médií se dočtete, že o chystanou novou nemocnici ve Zlíně se zajímají policisté. Hospodářským novinám to potvrdila jejich mluvčí. Mezi lidmi dochází podle Lidových novin z důvodu dlouhodobé karantény k narušení sociálních vztahů. Podle odborníků je pro lidi velmi důležitý fyzický kontakt. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:39 12. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vizualizace nové krajské nemocnice ve Zlíně | Zdroj: Zlínský kraj

E15

Města podpoří lokální byznys. To je hlavní téma deníku E15, který se zaměřil na krajská města. Co se týká přímé podpory, je nejštědřejší Ostrava, na zárukách dá nejvíce Praha. Další pomáhají odpouštěním různých poplatků.

Služby v Česku zaznamenaly v prvním čtvrtletí úbytek, největší pokles má cestovní ruch a pohostinství Číst článek

Deník N

Jak nouzový stav přiškrtil českou ekonomiku - tomu se věnuje Deník N. Zaměřil se jak na porovnání odvodů podle EET, tak denního vývoje plateb kartou. Z nich lze vyčíst propady v pohostinství, ale taky největší nákupy potravin těsně před Velikonocemi.

Mf Dnes

Dopravci jsou opatrní a přes otevřené hranice s cestujícími stále nejezdí. Všímá si toho Mf Dnes. Podle společností komplikují cestování opatření okolních států, které hranice pro cizince téměř uzavřely podobně, jako to udělalo Česko.

Lidové noviny

Mezi lidmi dochází z důvodu dlouhodobé karantény k narušení sociálních vztahů. Tématu se věnují úterní Lidové noviny. Podle odborníků je pro lidi velmi důležitý fyzický kontakt, jako například podání ruky nebo poplácání po ramenou. Problémem jsou i roušky, které zakrývají naši mimiku.

Ke zlínské nemocnici se nevyjádřili občané, uvedlo ministerstvo. Zastupitelé musí rozhodnout znovu Číst článek

Regionální Deník

Vědci chtějí přijít na to, co dělá mužská lebka v rakvi mumie Magdaleny Grambové v Broumovském klášteře. Zaznamenal to regionální Deník. Archeologové by taky pomocí 3D grafiky rádi zjistili, jak vypadala tvář této zakladatelky vambereckého krajkářství.

Hospodářské noviny

O chystanou novou nemocnici ve Zlíně se zajímají policisté. Hospodářským novinám to potvrdila jejich mluvčí. Stavbu nemocnice za osm miliard těsně prosadil na krajském zastupitelstvu lidovecký hejtman Jiří Čunek. Policie teď prověřuje podané trestní oznámení.