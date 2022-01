Výběr z médií: regulace nepůvodních druhů, úložiště dat pro kriminalisty i maková velmoc

V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, že myslivci na Vysočině zamíří na neobvyklou škodnou - norky, nutrie i psíky mývalovité. Díky nové vyhlášce mohou myslivci od 1. ledna letošního roku jejich počty snadněji regulovat, píše Mf Dnes. Vědci podle Práva vytvoří obří uložiště počítačových dat, které má pomoct kriminalistům. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:57 6. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít K odstřelu nepůvodních druhů zvířat, jako jsou nutrie, teď stačí platná povolenka k lovu. Dříve je mohli lovit pouze myslivečtí hospodáři nebo stráž (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

Myslivci na Vysočině zamíří na neobvyklou škodnou - norky, nutrie i psíky mývalovité. Mf Dnes píše, že díky nové vyhlášce mohou myslivci od 1. ledna letošního roku jejich počty snadněji regulovat. K odstřelu těchto nepůvodních druhů zvířat teď stačí platná povolenka k lovu. Dříve je mohli lovit pouze myslivečtí hospodáři nebo stráž.

Regionální Deník

Za zničená záda z práce budou lidé moct získat odškodnění. To je téma čtvrtečního vydání regionálního Deníku. Od ledna příštího roku totiž poškození bederní páteře rozšíří seznam nemocí z povolání. Bolestmi a úrazy zad trpí řada zaměstnanců v různých provozech. Na kompenzaci ale všichni nejspíš nedosáhnou.

Hospodářské noviny

Maková velmoc ze středu Evropy. Česká produkce ovlivňuje i ceny ve světě - to je titulek Hospodářských novin. V Česku se loni mákem oselo téměř 44 tisíc hektarů půdy, meziročně je to o devět procent víc. To dělá z České republiky jednoho z největších světových pěstitelů potravinářského máku. Pro zemědělce je mák výnosnou komoditou, ale i rostlinou, která zlepšuje stav obdělávané půdy.

Deník N

Ornitologové přišli s novým přístupem, který zjišťuje, kolik ptáků dřív v Česku mohlo hnízdit. Vyzpovídali pamětníky ze svých řad, informuje Deník N. Systematické sledování stavu ptactva v zemi začalo v 80. letech, vzpomínky však mohou dosáhnout mnohem dál. Výsledek vědce svou mírou shody s daty z atlasů ohromil. A potvrdil, že ptáků je výrazně méně.

Právo

Vědci vytvoří obří uložiště počítačových dat, které má pomoct kriminalistům. V bezpečí na něm budou trvale všechny informace z počítačů, které policisti pachatelům zabavili. To je téma deníku Právo. Přístup k uložišti by zároveň měli mít všichni žalobci nebo vyšetřovatelé ze všech koutů v Česku.

Ekonom

Česko se připravuje na konec spalování uhlí. Týdeník Ekonom píše, že řešením může být rozdělení výroby energie do domácností, a to v podobě solárních panelů. Ty by se mohly kromě rodinných domů v budoucnu používat i v těch bytových. Tomu je nakloněn i stát.