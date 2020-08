Výběr z médií: zásah U Holubů na Netflixu, nový vyděračský virus a velký růst prodeje chat a chalup

O zásahu v restauraci U Holubů v roce 1995 točila v Česku internetová televize Netflix. Podle Deníku N tvůrci vyzpovídali velitele zásahu Zdeňka Macháčka či novináře Jaroslava Kmentu. Pondělní deník Právo píše o novém vyděračském viru Avaddon, který se velmi rychle šíří. Tématem Hospodářských novin je zase velký nárůst prodeje chat a chalup v Česku, a to meziročně o téměř polovinu. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:23 10. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé se nyní nejvíce zajímají o takové chaty, kde je co nejmenší okolní zástavba a hezká okolní příroda | Foto: Pavel Pavlas

Deník N

Internetová televize Netflix natáčela v Česku o 25 let starém policejním zásahu proti ruské mafii, píše Deník N. Tvůrci seriálu vyzpovídali i tehdejšího velitele zásahu Zdeňka Macháčka nebo novináře Jaroslava Kmentu. Proti ruské mafii zasáhli čeští policisté z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu na konci května 1995. Detektivové vtrhli do restaurace U Holubů na pražském Smíchově, kde se sešly hlavní postavy ruské mafie.

E15

Lidé by mohli snadněji získat informaci o tom, jestli je proti nim vedeno exekuční řízení, upozorňuje deník E15. Exekutorská komora se na tom shodla s vládním zmocněncem pro informační technologie a digitalizaci Vladimírem Dzurillou. Zatím exekutorská komora propojila Centrální evidenci exekucí se systémem Czech POINT. Další možností je do budoucna i propojení evidence exekucí s online platformou Portál občana.

Hospodářské noviny

V Česku se během letošního června prodalo téměř o polovinu více chat a chalup než před rokem, meziroční růst cen byl přitom 13 procent. Vyplývá to z údajů projektu Atlas cen a v článku se tématu věnuje pondělní vydání Hospodářských novin. Lidé se nyní nejvíce zajímají o takové chaty, kde je co nejmenší okolní zástavba a hezká okolní příroda. Největší zájem je o chaty ve Středočeském kraji. Nejdražší jsou v Libereckém i Středočeském kraji a v Praze.

Regionální Deník

České dráhy chtějí poprvé v historii koupit lokomotivy i s pohonem na baterie, píše regionální Deník. Jsou to takzvané duální lokomotivy, které kombinují jako zdroj energie elektřinu a buď naftu, nebo baterie. Státní dopravce chce získat až 30 nových strojů. Jezdit by měly v Česku, ale také po Slovensku, Rakousku, Polsku nebo Německu. Není ale zatím jasné, jestli je České dráhy koupí, nebo si je na deset let pronajmou.

Lidové noviny

Pandemie koronaviru nahrává přeshraničnímu zločinu, informují Lidové noviny. Důvodem je omezení přeshraniční spolupráce justice i policie a obavy z přenosu koronaviru. Například Itálie na počátku pandemie vyzvala unijní státy, aby nevydávaly evropské vyšetřovací příkazy, u kterých je nutný fyzický kontakt. Ve Velké Británii policie neprovádí výslechy, USA a Austrálie vyřizují korespondenci jen elektronicky, o což se snaží i Evropská unie.

Právo

Lidé by si měli dát pozor na nový vyděračský virus s názvem Avaddon. Varují před ním výzkumníci ze společnosti CheckPoint. Zároveň upozorňují, že se po internetu velmi rychle šíří. Když virus infikuje počítač, tak zašifruje data a po uživateli chce výkupné. Jenže ani poté se k datům uživatelé nedostanou, upozorňuje deník Právo.