Výběr z médií: problémy nové aerolinky, podvodníci na Tinderu nebo zvýšený zájem o letní tábory

Nově vznikající aerolinka Pragousa.One naráží na problémy, její první let se tak poněkolikáté opět odkládá, píše deník E15. Titul Mf Dnes si zase všímá, jak kuřáci ohrožují své psy a kočky rakovinou plic. Organizátoři letních táboru hlásí už teď navzdory zvyšujícím se cenám nadměrnou poptávku, všímá si Právo. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 8:34 21. února 2022

E15

Deník E15 informuje o nově vznikající letecké společnosti s názvem Pragusa.One. Zajistit by měla přímé lety z Prahy a Dubrovníku do celkem osmi destinací včetně Los Angeles, New Yorku, Pekingu nebo Tokia. Odlet prvních letadel se ale už poněkolikáté odkládá. Firma navíc ještě nezískala letecké osvědčení a nemá zatím žádná letadla. Nová aerolinka je projektem chorvatského podnikatele Krešimira Budinského. Společnost původně plánovala start na loňský červen. Ohlášený termín se ale postupně posouval. Teď je naplánovaný na březen příštího roku.

Hospodářské noviny

Národní centrála proti organizovanému zločinu před dvěma měsíci obvinila skupinu lidí z toho, že podvodnými transakcemi připravili stát o 170 milionů korun. Podle zjištění Hospodářských novin informaci o případu dostali už před víc než deseti lety zlínští kriminalisté. Žádné kroky ale tehdy nepodnikli. Jde o případ skupiny 10 lidí okolo společnosti Auto Games, která je jedním z nejvýznamnějších výrobců herních automatů

v Česku.

Mf Dnes

Kuřáci ohrožují své psy a kočky rakovinou plic. To je titulek Mf Dnes. Nejčastěji sdílejí domácnosti s českými kuřáky psi – mají je dvě třetiny lidí. Polovina se stará o kočku a téměř 15 procent kuřáků chová doma hlodavce. Kouření přitom může zvířatům způsobovat dýchací potíže. Mf Dnes cituje průzkum agentury IPSOS, ve kterém třetina respondentů uvedla že kouří v prostorách, které sdílejí se svými mazlíčky.

Lidové noviny

Lidové noviny věnují svou titulní stranu podvodům na seznamovací aplikaci Tinder. Rozmach těchto online platforem totiž přinesl taky nárůst falešných nápadníků. Ti navazují kontakt čistě proto, aby od protějšku získali peníze. Policie registruje desítky případů. Dokázat takový podvod je ale obtížné. Podle Lidových novin jsou na straně podvedených nejčastěji osamělé ženy.

Právo

O letní tábory je letos velký zájem. Organizátoři hlásí už teď nadměrnou poptávku. Podle Asociace dětské rekreace je skoro ještě vyšší než v době před covidem. A to přesto, že cena táborových pobytů letos narostla. Všímá si toho deník Právo. Letní tábory letos podraží v průměru o 500 až tisíc korun - hlavně kvůli rostoucím nákladům.