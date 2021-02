Výběr z médií: Vyšší tresty za telefon za volantem, armádní rozpočet a zvířata, kterým chybí lidé

Armádě chybí miliardy na platy a výcvik, upozorňuje deník E15. Vláda ještě nevrátila polovinu ze slíbených 10 miliard. Mladá fronta DNES píše o novém bodovém systému pro postihy řidičů, kterým se nyní zabývají poslanci. Součástí novely by mělo být zvýšení trestů za používání telefonu během řízení nebo za jízdu za červenou. O nečekaných dopadech pandemie na zvířata informuje deník Právo. Kvůli zavření veřejných míst zvířatům chybí lidský kontakt. Praha 7:39 10. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nově by za telefonování za volantem mohla řidičům hrozit ztráta čtyř bodů místo současných dvou | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

E15

Armádě chybějí miliardy na platy a výcvik, upozorňuje dnešní E15. Snížení jejího rozpočtu o deset miliard, jak prosadila KSČM, sice premiér Andrej Babiš slíbil vyrovnat, doposud ale vláda armádě vrátila jen polovinu. Zkrácení financí by podle mluvčího ministerstva obrany Marka Valy do fungování armády zasáhlo až na podzim. Zdroje z ministerstva však podle E15 nevyloučily, že by důsledkem mohlo být k zastavení nákupu 210 pásových obrněnců za více než 50 miliard korun.

Mf Dnes

Řidičům za jejich přestupky za volantem hrozí vyšší bodové sankce. Tématem se zabývá Mf Dnes. Novým bodovým systémem se zabývají poslanci. Jednou z nejpřísnějších změn by měl být trest za používání mobilního telefonu za volantem – což je nejrozšířenější přestupek českých řidičů.

Aktuálně za něj hrozí ztráta dvou bodů, nově by to měly být čtyři. Jen za první pololetí loňského roku pokutovala policie 26 tisíc řidičů s mobilem. Zpřísnit by se měla i jízda na červenou nebo překročení rychlosti v obci o víc než 20 kilometrů v hodině.

Podle ministra dopravy Karla Havlíčka (ANO) se pokuty za tyto prohřešky zvyšují i v dalších západních zemí. Nejčastěji jde právě o používání mobilu za volantem, vysoké překročení rychlosti nebo alkohol za volantem.

Cílem novely zákona má být vedle zpřísnění taky zpřehlednění a sjednocení bodového systému. Místo současných pěti různých bodových sazeb by nově měly být jen tři, a to dva čtyři nebo šest bodů. Nejvyšší sedmibodová penalizace už by platit neměla.

Právo

Zvířatům na veřejných místech chybí kontakt s lidmi. Kvůli koronavirovým opatřením lidé nesmějí navštěvovat třeba menší zoologické zahrady, kde si mohly některé druhy zvířat i hladit. Zvířatům se tak musejí víc věnovat ošetřovatelé.