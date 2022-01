Výběr z médií: obce dostaly rekordní částku z daní, ubývají dětští praktici i přestavba Hošnovy vily

V českém tisku se ve středu dočtete, že obce a kraje loni získaly z daní nejvíc peněz v historii. Přitom se bály, že kvůli zrušení superhrubé mzdy přijdou až o deset procent příjmů, píší Hospodářské noviny. Dětských praktických lékařů v Česku podle Mf Dnes ubývá. Třetina těch, kteří slouží, už je navíc v důchodovém věku. Více si přečtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:06 19. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dětských praktických lékařů v Česku podle Mf Dnes ubývá. Třetina těch, kteří slouží, už je navíc v důchodovém věku (ilustrační foto) | Foto: Beata Zawrzel / NurPhoto | Zdroj: Reuters

Hospodářské noviny

Obce a kraje loni získaly z daní nejvíc peněz v historii. Zatímco od loňského ledna do listopadu na daních vybraly bezmála 295 miliard korun, třeba v roce 2017 to bylo něco přes 270 miliard. Tématu se věnují Hospodářské noviny. Ty připomínají, že právě obce a kraje se bály, že kvůli zrušení superhrubé mzdy přijdou až o deset procent příjmů.

Regionální Deník

V Česku je nový trend, a to snaha vybudovat na okraji větších měst sjezdovky. Píše o tom regionální Deník. Ten připomíná, že v současnosti si hned za městem můžou lidi zalyžovat třeba v Mariánských Lázních nebo v Ostravě. Například v Brně, Hradci Králové nebo v Praze proti tomu ale bojují ochránci přírody, a v některých případech i místní obyvatelé.

Mf Dnes

Dětských praktických lékařů v Česku ubývá. Třetina těch, kteří slouží, už je navíc v důchodovém věku. Upozorňuje na to středeční Mf Dnes. Třeba podle údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny skončilo od roku 2016 do současnosti 125 dětských praktiků. Těch jsou u nás aktuálně 2000 s tím, že jejich průměrný věk se pohybuje kolem šedesáti let a v příštích deseti letech by mohlo skončit dalších 300 lékařů.

Lidové noviny

Do hospody bez vakcíny, vymáhání drhne. Tak zní titulek středečních Lidových novin. Ty upozorňují, že skoro pětina neočkovaných lidí v Česku šla do hospody nebo restaurace i přesto, že prokázat bezinfekčnost je v Česku aktuálně možné jen očkováním proti koronaviru nebo proděláním covidu-19. Vyplývá to z prosincových dat průzkumu projektu Život během pandemie.

Právo

Brněnskou Hošnovu vilu čeká přestavba, píše deník Právo. Kromě toho, že podle některých architektů byla vila spíš kýčem, představovala taky symbol devadesátých let, kdy ji podnikatel Rudolf Hošna koupil. Po letech chátrání by ji teď ale chtěli opravit investoři a udělat z ní své sídlo.