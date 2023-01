Výběr z médií: vyšší nájmy kamenných obchodů, vliv počasí na včely a více peněz z DPH

V českém tisku se v úterý dočtete, že obchodní centra plánují zvýšit nájmy kamenným obchodům. Informují o tom Hospodářské noviny. Rekordní teplo žene ven včely, varuje Mf Dnes. A stát vybírá podle deníku E15 stále víc peněz na dani z přidané hodnoty. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 9:27 3. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obchodní centra plánují zvýšit nájmy kamenným obchodům (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Stát vybírá stále víc peněz na dani z přidané hodnoty, za loňský rok to bylo asi půl bilionu korun. To je o sto miliard víc než před šesti lety. Dočtete se v úterním vydání deníku E15. Může za to výkon ekonomiky i vysoká inflace.

V Česku padl rekord 19,6 stupně Celsia, vysoké teploty budou pokračovat i tento týden Číst článek

Mf Dnes

Rekordní teplo žene ven včely. Květy zatím nemají. Název článku z úterní Mf Dnes. Novoroční teplé počasí by podle deníku mohlo kvetení uspíšit. Následný mráz ale může květy poškodit.

Hospodářské noviny

Obchodní centra plánují zvýšit nájmy kamenným obchodům. Téma přinášejí Hospodářské noviny. Majitelé nákupních center chtějí využít inflační doložky. Hrozí tak, že zboží v nákupních centrech bude dražší než v e-shopech.