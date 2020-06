Výběr z médií: počet obětí na silnicích, manipulace s dokumenty i asistenční psi

Ve čtvrtečním výběru z médií se dočtete, že za vysoký počet obětí na českých silnicích může mizerná silniční síť a nízké pokuty. Provoz navíc v létě ovlivní to, že více lidí bude trávit dovolenou v Česku. Píše to Mf Dnes. Berní úředníci podle Ústavního soudu výrazně manipulovali s dokumenty, které jsou klíčové pro rozhodnutí, jestli správně doměřovali daně. Píší to Hospodářské noviny. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:50 25. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mizerná silniční síť, nízké pokuty – to je podle expertů základní příčina, že obětí silniční dopravy je v České republice stále hodně (ilustrační foto) | Zdroj: HZS Pardubického kraje

Penzistky jsou na tom ve všech bývalých okresech z hlediska starobního důchodu stále hůře než muži. Nejvyšší důchody mají penzisté v hlavním městě a v okresech Praha-západ a Mladá Boleslav, vybírá údaje regionální Deník ze statistických dat. V průměru čeští penzisté berou 14 397 korun takzvaného solo starobního důchodu. Celkově si penzisté oproti loňsku polepšili o devět set korun.

Mizerná silniční síť, nízké pokuty – to je podle expertů základní příčina, že obětí silniční dopravy je v České republice stále hodně. Mrtvých na silnicích ubývá díky bezpečnějším autům všude na světě, v Česku ale pomaleji než v sousedních zemích. Připomíná to Mf Dnes v souvislosti s aktuálním tématem očekávaných letních dopravních uzavírek a většího provozu na tuzemských silnicích. Provoz ovlivní to, že více lidí bude trávit dovolenou doma, a ne v cizině.

Ústavní soud rozhodl proti finančním úředníkům. Berní úředníci výrazně manipulovali s dokumenty, které jsou klíčové pro rozhodnutí, jestli správně doměřovali daně. Píšou to Hospodářské noviny, které mají k dispozici text úterního rozhodnutí Ústavního soudu. Podle soudu nejde o ojedinělou praxi – vypočítává hned šest podobných případů. Ukázalo se, že daňové spisy jsou nekompletní.

Ceny bytů v inzerátech jsou mnohem vyšší, než je jejich skutečná tržní cena, popisuje deník E15 současný stav s prodejem bytů. Před rokem byla průměrná tržní cena za metr čtvereční o 24 procent nižší než ta inzertní. Teď už rozdíl činí 36 procent. V inzerátech se v květnu nabízel metr čtvereční bytu za průměrných 62 tisíc korun. Jeho tržní cena ale byla v tu chvíli necelých 46 tisíc.

Vědci budou zkoumat spojitost mezi výskytem nového koronaviru a počasím. Bude mezi nimi i český vědec. Na podzim vědci z více než 40 zemí porovnají data a budou zkoumat, jaký vliv mělo počasí na rozšíření pandemie koronaviru v jednotlivých zemích. Bude mezi nimi i čerstvý nositel Prémie Otto Wichterleho Aleš Urban z Ústavu fyziky atmosféry. Lidovým novinám řekl, že na základě statistické analýzy dat se bude modelovat vliv rozličných meteorologických prvků na šíření koronaviru.

Poslanci pomůžou asistenčním psům - to je titulek čtvrtečního Práva. Věnuje se tomu, že někteří poslanci v čele s Alenou Gajdůčkovou z ČSSD a Radkem Holomčíkem z Pirátů chtějí do zákona lépe ukotvit definici asistenčního psa. Ten totiž za současné právní situace nemůže například do tramvaje bez toho, aby měl náhubek. Problém ale nastane, když má zvíře pomoci například epileptikům. Těm totiž zvíře pomáhá tím, že je olizuje. Poslanci chtějí, aby byl asistenční pes zákonem definován jako kompenzační pomůcka. Stejně jako třeba slepecká hůl nebo invalidní vozík. Návrh zákona by teď měla posoudit vláda. Poslanci obdrželi i petici, kterou podepsalo 2300 lidí.