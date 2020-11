Výběr z médií: Češi kvůli omezení pohybu tloustnou, dochází vakcína proti chřipce a úbytek bažantů

Na koronavirus vakcína zatím není, Češi se tak nechávají více než v jiných letech očkovat proti chřipce. Vakcína tak pomalu dochází, píše Mf Dnes. Sobotní Lidové noviny upozorňují na negativní dopad koronavirových omezení - Češi rychle tloustnou. Od jara v průměru přes 6 kilogramů. Deník Právo píše o omezení mysliveckých slavností a také úbytku bažantů kvůli přelidněnosti v lesích. Více se dočtete ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:11 21. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Průměrný Čech od jara přibral přes šest kilogramů. (ilustrační foto) | Foto: Michal Jarmoluk | Zdroj: Pixabay

Mf Dnes

Vakcína proti chřipce v Česku dochází, píše sobotní Mf Dnes. O vakcínu je podle deníku velký zájem. List ale zároveň dodává, že Všeobecné zdravotní pojišťovně se už podařilo získat tisíce nových dávek. Část z nich už lékaři dostali, o další budou moct požádat.

Nebývalý zájem o očkování proti chřipce letos je kvůli pandemii koronaviru. Proti covidu-19 totiž zatím vakcína není, a tak se lidé chtějí bránit aspoň proti chřipce, aby nedostali obě nemoci zároveň. Deník píše, že zatímco loni se čtyřicet tisíc nevyužitých dávek spálilo, letos jde místy o nedostatkové zboží. Někteří praktici měli tolik zájemců, že některé museli posílat ke kolegům a některé dokonce museli odmítnout.

Do ordinací praktických lékařů už ale zamířilo přes tři tisíce vakcín, které zajistila VZP. Dalších 16,5 tisíce dávek navíc ještě může pojišťovna rozeslat. Tyto vakcíny by měli dostávat primárně zájemci z rizikových skupin - tedy například starší 65 let, cukrovkáři nebo lidé s nemocemi srdce a cév. Jestli se podaří využít všechny vakcíny z mimořádné dodávky, zatím není podle Mf Dnes jasné. Celkem letos čeští lékaři můžou proti chřipce naočkovat až 890 tisíc lidí.

Lidové noviny

Češi kvůli pandemii rychle tloustnou. Píšou o tom Lidové noviny, které si všímají průzkumu životního pojištění Mutumutu. Podle něj od jara každý člověk v Česku přibral v průměru přes šest kilogramů - tedy v přepočtu kilo měsíčně. Důvod? Hlavně nedostatek pohybu, ale třeba taky víc stresu.

Lidové noviny píšou, že nejvíc teď tloustnou lidé do 25 let. Ti jsou totiž zvyklí často sportovat. Jenže teď jsou posilovny nebo tělocvičny zavřené a doma se lidem často cvičit nechce. Podle Lidových novin ale roli hraje i to, že kvůli opatřením proti koronaviru a práci z domova jsou teď lidé častěji doma. A chybí jim tak třeba i běžný pohyb jako například chůze.

Za tloustnutím navíc není jenom nedostatek pohybu. Práce z domova například taky způsobuje, že lidé víc a častěji jedí - a to i nezdravé věci jako sladkosti nebo třeba chipsy. Mnozí navíc pijí i víc alkoholu nebo víc kouří. A za nárůstem hmotnosti může být i větší stres. Podrobnosti najdete v sobotních Lidových novinách.

Právo

Epidemie kornaviru ovlivnila i hony, upozorňuje sobotní Právo. Píše, že myslivci je pořádat sice můžou, ale jenom za dodržení protiepidemických opatření. Kvůli nim jsou zakázané především takzvané poslední leče - tedy společenská setkání myslivců, kterými hony tradičně končí.

Například sedmdesátiletý myslivec Martin deníku Právo řekl, že hon bez poslední leče nepamatuje. Zrušení těchto společenských akcí ale chápe. Myslivci na nich pouze nejedí, ale také pijí alkohol. A právě na podobných akcích se koronavirus v minulosti několikrát rozšířil - doplňuje deník.

Kvůli pandemii taky na hony chodí mnohem méně myslivců než v minulých letech - někde se jich může sejít i o polovinu méně než loni. Právo píše, že pandemie má ještě jeden důsledek - konkrétně úbytek bažantů. Ten je způsobený tím, že do lesů letos celý rok chodilo víc lidí a ti tak logicky bažanty víc plašili. Tato zvířata jsou na hluk velmi citlivá - jsou totiž zvyklá nocovat na stromech. Pokud je ale lidé vyruší, můžou spadnout a snadněji je tak uloví lišky.