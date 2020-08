Výběr z médií: nadbytek obilí v Česku, praní peněz z východu a jak vyměnit propanbutanovou lahev

Deštivé léto prospělo letošní úrodě obilí. Podle Hospodářských novin bude největší za posledních deset let a zemědělci řeší, co budou dělat s přebytky. Mf Dnes píše o Česku jako o zastávce na trase podezřelých peněz z východu do daňových rájů. Deník pak v pátek radí, jak vyměnit starou propanbutanovou lahev za novou. Kvůli mezeře v zákoně to totiž některé stanice nedělají. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 6:41 28. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obilí se v Česku kvůli deštivému jaru dařilo, a zemědělci tak budou řešit, co s přebytky | Foto: Meric Tuna | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Mf Dnes

Konta v českých bankách slouží jako zastávka pro podezřelé peníze z východu. Všímá si toho Mf Dnes. Podle ní přijdou na nově založené účty tuzemských společností částky v přepočtu v milionech korun z Ruska nebo jiné země bývalého Sovětského svazu a další den putují třeba na Seychely nebo do Panamy. A přechodem přes Česko získává celá transakce věrohodnost.

Česko-ruský prodejce firem nebo účtů: Já neříkám špinavé služby, já tomu říkám VIP služby Číst článek

Deník

Deník píše v pátek o tom, jak vyměnit starou propanbutanovou lahev za novou. V některých výměnných a čerpacích stanicích to totiž obsluha odmítá a nutí zákazníka odejít s novou lahví, kterou si ovšem musí znovu zaplatit. Můžou za to mezery v českých zákonech.

Hospodářské noviny

Obilí se v Česku kvůli deštivému jaru dařilo, a zemědělci tak budou řešit, co s přebytky. Tématu se věnují Hospodářské noviny. Po sklizení devadesáti procent polí to podle deníku vypadá, že letošek bude jedním z nejlepších roků za posledních víc než 10 let.

Právo

Součástí integrované dopravy Prahy a Středočeského kraje bude od soboty i oblast Dobrovicka u Mladé Boleslavi. Informuje o tom Právo. Přibudou čtyři nové linky a trasu změní pět současných, některé spoje se i zruší. Změny v integrované dopravě se dotknou celkem 37 měst a obcí ve Středočeském kraji. Přímé spojení na směny v mladoboleslavské Škodovce ale pro většinu obcí zůstane.