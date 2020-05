Výběr z médií: z miliard na nákup pomůcek mířil do Česka zlomek, Krejčířovo vydání a osobní bankroty

Čeští výrobci obdrželi jen zlomek peněz určených pro nákup ochranných pomůcek během epidemie. Informuje o tom Deník N. Vydání odsouzeného Radovana Krejčíře je pro Česko bezpečnostním rizikem, říká ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) pro Mladou frontu Dnes. Insolvenční správci v důsledku opatření proti koronaviru očekávají růst osobních bankrotů. Téma pro Hospodářské noviny. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:33 20. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za ochranné pomůcky zaplatilo ministerstvo vnitra přes čtyři a půl miliardy korun | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Deník N

Jen zlomek peněz, které ministerstvo vnitra vyplatilo při nákupu pomůcek v boji proti nákaze koronavirem, šel k českým výrobcům. Deník N s odkazem na web ministerstva píše, že není jasné, jak to bude s dalšími zakázkami. Resort zatím vyplatil českým firmám pouhé jedno procento z peněz, za které nakoupilo ochranné zdravotnické pomůcky. Zbytek prostředků tekl do Číny.

Podle internetových stránek ministerstva vyplývá, že za ochranné pomůcky zaplatilo vnitro přes čtyři a půl miliardy korun, do českých firem však putovalo pouze 58 milionů. Zájem nakupovat pomůcky od českých výrobců přitom projevil stát už několikrát, realita je ale obtížnější - stát sice před několika týdny zadal šesti českým firmám zakázky, jejich hodnota 76 milionů korun je však jen zlomkem celkového objemu. Více totiž české zákony nedovolují.

Rozsáhlý tendr na nákup ochranných overalů, roušek a respirátorů za 1,4 miliardy se ale řídí zákonem o zadávání veřejných zakázek a tam se můžou přihlásit i zahraniční firmy. Hlavním kritériem je přitom cena. Na potenciál českých firem se má zaměřit nová analýza, kterou chystá ministr průmyslu, obchodu a dopravy za ANO Karel Havlíček v souvislosti s vytvořením železné zásoby ve Správě státních hmotných rezerv.

Mf Dnes

Pokud by Jihoafrická republika vydala odsouzeného miliardáře Radovana Krejčíře zpět do Česka, bylo by to velké bezpečnostní riziko. V rozhovoru pro Mladou forntu Dnes to uvedla ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Podle ní se už ale žádost o jeho vydání nedá vzít zpátky.

Krejčíř uprchl před 15 lety a Česká republika o jeho vydání požádala v roce 2007. Nikdo tehdy podle Benešové nevěděl, že spáchá další zločiny. Za bezpečnostní riziko jeho návrat označila Bezpečnostní rada státu.

Ministryně se v rozhovoru také vyslovila pro pomoc letecké společnosti Smartwings. Byla by pro, pokud by stát měl ve společnosti rozhodný podíl, uvedla pro deník.

E15

Reklama sice nepatří mezi nejohroženější sektory v ekonomice, ale i tak její propad bude v důsledku koronavirové pandemie citelný. V rozhovoru pro deník E15 to říká Tomáš Varga, který řídí komunikační agenturu Publicis Groupe v regionu střední Evropy.

Koronavirus totiž změnil spotřebitelské chování. Lidé začali ve větší míře nakupovat na internetu a online služby začali využívat i lidé, kteří se jim dosud vyhýbali nebo k jejich využívání neměli důvod. S tím roste velká poptávka po digitalizaci reklamních služeb. Krátkodobě trpí podle Vargy reklama v kinech nebo venkovní reklama, kterých se přímo dotkly vládní restrikce. Naopak televizi a on-line lidé v uplynulých týdnech konzumovali ve větší míře, což ještě posílilo jejich dominantní pozici. Nadále má význam influencerský marketing, uvedl pro E15 Varga.

Hospodářské noviny

S koncem nouzového stavu a zmírňováním vládních opatření proti koronaviru začínají lidé přicházet do protidluhových poraden a za insolvenčními správci. Všímají si toho Hospodářské noviny. Ty předpovídají, že soudy musejí nejpozději na podzim čekat nárůst osobních bankrotů. Na druhou stranu mnohé krajské soudy už před koronavirem byly ve skluzu a upozorňovaly na nedostatek kapacit. Čeká je navíc nápor od věřitelů.

Mnoho lidí totiž řeší pokles nebo ztrátu příjmu kvůli pandemii a zajímají se o to, jaké zákonné možnosti mají pro řešení finančních problémů. Lidem v insolvenci má pomoct zákon připravený ministerstvem spravedlnosti – takzvaný lex covid. V reakci na současnou pandemickou situaci přináší řadu opatření. Soudy proto uklidňují dlužníky, že výpadek v placení splátek, vyvolaný nouzovým stavem, nebudou považovat za porušení povinností. Ochranná doba skončí 1 září, připomínají Hospodářské noviny.

Právo

Armáda chce nahradit staré ruské vozy pětimístnými pick-upy, které kromě vojáků budou moct vozit i náklad. Píše to deník Právo. Na pořízení aut má přes miliardu a půl korun. Podobný tendr na nákup terénních vozů loni v prosinci zrušilo ministerstvo obrany. Zadání tendru bylo totiž nejasné, na což si stěžovali někteří zájemci.

Právo píše, že má k dispozici podrobné zadání výběrového řízení. Z něj vyplývá, že armáda chce pořídit čtyřdveřová auta s nákladním prostorem. Původně ministerstvo obrany plánovalo nakoupit pětidveřové vozy, ale požadavky resort změnil vzhledem k plánovaným úkolům. Mezi ty má patřit taky logistická podpora, a proto vojáci potřebují auta s nákladním prostorem, vysvětlil Právu mluvčí rezortu Jan Pejšek.

Nová terénní auta by měla nahradit 600 vozů sovětské výroby, které vojákům slouží už 45 let. Dosluhuje i 700 landoverů. Ty armáda začala nakupovat v 90. letech. Obrana si na jaře udělala průzkum trhu a oslovila celkem 14 společností.